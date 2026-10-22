Istraživanje pokazalo: Homo erektus je 200.000 godina stariji nego što se ranije mislilo

Nova analiza fosila iz Južne Afrike pomjera pojavu našeg drevnog pretka, Homo erektusa, za skoro 200.000 godina unazad. Vrsta, poznata kao prvi hominin koji se prilagodio životu na kopnu zahvaljujući dužim nogama i kraćim rukama, već je postojala prije oko dva miliona godina, prema studiji.

Otkriće se zasniva na analizi fosila sa lokaliteta Drimolen, dijela kompleksa poznatog kao „Kolevka čovječanstva“, izvještava Science Alert .

Potvrda starosti vrste

Međunarodni tim istraživača opisao je novi fosil odraslog Homo erektusa, označen kao DNH 127, u časopisu „ Anali ljudske biologije“. „Ovaj rad dodatno potvrđuje da se vrsta prvi put pojavila u južnoj Africi prije dva miliona godina“, objasnio je arheolog Džesi Martin sa Univerziteta La Trob u Australiji.

Iako ovo nije prvi put da je starost jedne vrste pomjerena toliko unazad, prethodni dokaz je bio fragment dječje lobanje (DNH 134), što je otežavalo poređenja sa odraslima. Novi fosil odraslog primjerka stoga pruža mnogo jaču osnovu za ovu teoriju.

Koegzistencija sa drugom vrstom hominina

Istraživanje je analiziralo ukupno 18 fosila sa lokaliteta Drimolen. Naučnici su identifikovali vrstu na osnovu fizičkih karakteristika kostiju i koristili geološke tehnike, uključujući radiometrijsko datiranje, da bi odredili njihovu starost. Pored fosila DNH 127, tim je pripisao još 14 fragmenata drugoj vrsti hominina, Paranthropus robustus.

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To je daleki ljudski rođak koga karakterišu jake vilice i veliki zubi prilagođeni žvakanju tvrde hrane. Dok je Homo erectus razvio veći mozak i manje zube, P. robustus je evoluirao ka još jačim žvakaćim mišićima i većim zubima.

Evoluciona trka za opstanak

Obe vrste su delile isto okruženje, a njihovi ostaci su pronađeni zajedno u pećini Drimolen. „Iako znamo da je linija Homo erektusa koja vodi do nas na kraju bila uspješna, prije dva miliona godina u Drimolenu je bilo deset puta više jedinki P. robustus“, rekao je Martin. Fosilni nalazi P. robustus takođe potkrepljuju tezu da se i ova vrsta mijenjala tokom vremena.

U poređenju sa primjercima sa drugih lokaliteta, ovi su bili veći i snažniji, a otkrivene su i ranije nepoznate varijacije u strukturi vilice. „Veliki broj fosila iz Drimolena nam daje jedinstven uvid u mikroevolutivne promjene koje su oblikovale ljudske pretke“, primetio je Martin.

Studija dodatno potvrđuje da je ljudsko porijeklo bilo složeno i da su različite vrste hominina živjele istovremeno na istim područjima, umjesto da su jednostavno smjenjivale jedna drugu. Istraživači napominju da su u pitanju relativno mali fragmenti kostiju i da će biti potrebna dalja istraživanja kako bi se potvrdili nalazi.

S obzirom na bogatstvo nalazišta, naučnici se nadaju da bi nova otkrića mogla da objasne zašto je evolutivna linija P. robustus izumrla, dok je Homo erectus preživio i vjerovatno doveo do pojave modernih ljudi. „Upravo tokom ovog perioda naši preci su izgleda imali najmanje šanse za preživljavanje“, zaključio je Martin, prenosi Indeks.