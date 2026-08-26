U lobanji pronađen dosad nepoznati organ: Da li će se rak mozga liječiti ubrizgavanjem gela?

Naučnici su u lobanji otkrili dosad nepoznati imuni organ koji djeluje kao prva linija odbrane u borbi protiv tumora mozga.

Istraživači Medicinskog fakulteta Univerziteta Vašington u Sent Luisu identifikovali su posebne strukture u koštanoj srži lobanje. One funkcionišu poput bezbjednosnih stanica i centara za obuku imunih ćelija, omogućavajući tijelu da brzo reaguje na rane stadijume raka mozga. Rezultati ove studije objavljeni su u naučnom časopisu Nature.

„Ovo otkriće pokazuje da koštana srž lobanje nije samo koštani okvir, već u sebi skriva dosad nepoznate centre za odbranu mozga. To mijenja način na koji posmatramo imuni sistem i otvara potpuno nove mogućnosti za liječenje tumora i drugih bolesti mozga“, izjavio je dr Džonatan Kipnis, vodeći autor studije, piše Science Alert.

„Trenažni kampovi na liniji fronta“

Naučnici su dosad vjerovali da je imuni sistem mozga potpuno odvojen od ostatka tela. Međutim, novija istraživanja pokazuju da između njih postoji direktna veza.

Koristeći posebne svjetleće proteine, istraživači su uočili minijaturne kanale koji vode direktno iz moždanog tkiva u koštanu srž lobanje. Na kraju tih kanala otkrili su strukture koje funkcionišu poput „trenažnih kampova“ za odbrambene B-ćelije.

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Imune ćelije se u ovim staništima ubrzano umnožavaju, obučavaju za prepoznavanje opasnosti i šalju direktno u borbu protiv bolesti. Budući da se nalaze u samoj lobanji, ove ćelije ne moraju da putuju iz udaljenih dijelova tijela, već reaguju trenutno.

Revolucionarni rezultati u testiranju na miševima

Istraživanje je za sada sprovedeno na miševima oboljelim od glioma, izuzetno agresivnog oblika raka mozga. Miševi kojima su naučnici oštetili ove imune strukture u lobanji imali su znatno agresivnije tumore i kraći životni vijek. Miševi koji su dobili terapiju za jačanje imunih ćelija u lobanji uspješno su se izborili s rakom i živjeli su znatno duže.

Terapija je primjenjena pomoću posebnog gela ubrizganog ispod kože glave, što je izuzetno važno jer je riječ o znatno blažem postupku u odnosu na teške operacije mozga.

Šta ovo znači za liječenje ljudi

Iako su eksperimenti rađeni na životinjama, naučnici su ukazali da postoje jasne naznake da identične strukture postoje i u ljudskoj lobanji.

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Ukoliko se to potvrdi, medicina bi mogla da dobije potpuno novi pristup liječenju. Terapije bi se mogle ubrizgavati direktno kroz kožu glave u ova imuna središta, čime bi se izbjegle opasne operacije i smanjile nuspojave po ostatak tijela.

Naučnici veruju da bi ovo otkriće, osim raka mozga, moglo da pomogne i u razvoju lijekova za druga teška oboljenja koja utiču na mozak, poput Alchajmerove i Parkinsonove bolesti, piše portal Science Alert.

(sputnik srbija)