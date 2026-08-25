Šta stvarno da radite ako vam se pokvasi telefon

Sigurno ste čuli za stavljanje mokrog telefona u pirinač, ali ako vam se telefon zaista pokvasi, ova metoda mogla bi da donese više štete nego koristi.

Stručnjaci upozoravaju da pirinač nije čarobno rješenje, i da je najvažnije da, ako telefon pokvasite, reagujete što prije. Nemojte pokušavati da ga uključite kako biste provjerili da li još radi. Ako je već uključen, odmah ga isključite i odvojite od punjača.

Ideja iza metode sa pirinčem djeluje logično. Pirinač upija vlagu, pa bi trebalo da izvuče vodu iz telefona. Problem je što telefon nije sunđer, a voda koja je dospjela unutar uređaja ne može jednostavno da "iscuri" u pirinač.

Još jedan problem su sitne čestice i skrob koji mogu da dospiju u priključke telefona. To posebno važi za USB-C port, u koji mogu da uđu sitni delovi pirinča i dodatno zakomplikuju situaciju. Drugim riječima, stavljanje telefona u pirinač neće pouzdano ukloniti vlagu koja se nalazi duboko u uređaju.

Šta da uradite?

Prvi korak ako vam se telefon pokvasi, jeste da ga odmah izvadite iz vode i isključite. Ako je priključen na punjač, nemojte ga dodirivati dok ne prekinete napajanje.

Skinite masku, SIM karticu i sve dodatke koje možete bezbjedno da uklonite. Telefon zatim obrišite spolja suvom i čistom krpom. Posebnu pažnju obratite na priključke. Nemojte u njih gurati papir, štapiće za uši ili druge predmete kako biste pokušali da izvlačite vodu.

Telefon potom ostavite na suvom i dobro provetrenom mjestu, najbolje u uspravnom položaju kako bi gravitacija pomogla da eventualna tečnost izađe iz otvora.

Ni fen, ni punjač

Ako vam je telefon mokar, nemojte pokušavati da ubrzate sušenje fenom - posebno ne vrućim vazduhom.

Visoka temperatura može da ošteti komponente, lijepkove i zaptivke telefona. Jak vazduh takođe može da potisne kapljice još dublje u unutrašnjost uređaja. Zbog toga je mnogo bezbjednije ostaviti telefon da se prirodno osuši.

Jedna od najvažnijih stvari je i da ne pokušavate da punite telefon dok postoji mogućnost da je u USB-C priključku ostala vlaga.

Moderni telefoni mogu da prepoznaju prisustvo tečnosti u priključku i prikažu upozorenje, ali ni tada ne treba pokušavati da zaobiđete zaštitu i nastavite sa punjenjem. Punjenje uređaja dok je priključak mokar može da izazove koroziju ili oštećenje kontakata.

Ako je telefon bio ozbiljno potopljen, posebno u slanu vodu, bazen ili prljavu vodu, situacija je još komplikovanija. U takvim slučajevima voda može ostaviti naslage koje nastavljaju da nagrizaju elektronske komponente čak i nakon što se uređaj spolja osuši.

"Vodootporan" ne znači "neuništiv"

Iako veliki broj modernih telefona ima određeni nivo zaštite od vode i prašine, to ne znači da su potpuno vodootporni.

Većina uređaja koristi IP sertifikaciju, koja određuje nivo zaštite u određenim uslovima. Međutim, proizvođači obično navode da zaštita može da oslabi vremenom, naročito nakon padova, udaraca ili popravki. Zato ni telefon koji ima visoku IP zaštitu ne treba namjerno potapati u vodu.

Ako je telefon samo poprskan ili je mala količina vode dospjela do priključka, najvažnije je da ga isključite, obrišete i ostavite da se prirodno osuši. Ako je uređaj potpuno potopljen ili je voda očigledno dospjela unutar kućišta, najbolje je da ga što prije odnese­te u ovlašćeni ili pouzdani servis.

Dakle, ako vam telefon sledeći put upadne u vodu, zaboravite na posudu sa pirinčem. Isključivanje uređaja, izbjegavanje punjenja i pravilno sušenje mnogo su važniji od tradicionalnog kućnog "trika" koji se godinama prenosi sa jednog korisnika na drugog.

(b92)