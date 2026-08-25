Logo

Vlada Srpske u vatrogasno-spasilačke jedinice uložila više od 20 miliona

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
25.08.2026 11:22

Komentari:

0
Влада Републике Српске
Foto: ATV

Vlada Republike Srpske preko Republičke uprave civilne zaštite u protekle tri godine uložila je više od 20 miliona KM u teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice, a Republička uprava civilne zaštite preko raznih projekata će izdvojiti više od tri miliona KM u ove jedinice, izjavio je vršilac dužnosti direktora Republičke uprave Civilne zaštite Boris Trninić.

Trninić je demantovao navode pojedinih medija da se ulaže u veće gradove bliže Banjaluci, a da je zaboravljena Hercegovina, ističući da će ove godine grad Trebinje dobiti i teritorijalno vatrogasno-spasilačke jedinice i dobrovoljno vatrogasno društvo, dva "pikap" vozila sa opremom za gašenje na nepristupačnim terenima, dok će se sljedeće godine ići u pregovore za nabavku ljestvi čija cijena je više od dva miliona KM.

"Pomogli smo skoro i gradu Foči, Nevesinju i Berkovićima i mislim da je ukupno preko pet miliona maraka do sad uloženo samo u Hercegovinu. Tako da ne stoji to što neki mediji iznose neistine, da je zaboravljena Hercegovina i da se ulaže u neke veće gradove bliže Banjaluci", rekao je Trninić novinarima u Istočnom Sarajevu.

On je naglasio Republička uprava civilne zaštite ne gleda na to gdje je ko ili na stranačku pripadnost, već se isključivo gleda na potrebe, te se sve radi u koordinaciji sa Vatrogasnim savezom i Savezom opština i gradova Republike Srpske.

"U 2024. godini 23 lokalne zajednice koje spadaju u red nerazvijenih i izuzetno nerazvijenih opština je pomognuto i na zaključak jedne od sjednica Saveza opština i gradova je da se i u narednom periodu akcenat stavi na pomaganje nerazvijenih i izuzetno nerazvijenih opština", rekao je Trninić, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vlada Republike Srpske

Vatrogasci

Civilna zaštita RS

Komentari (0)

Više iz rubrike

Ален Шеранић

Republika Srpska

Koju dokumentaciju roditelji treba da podnesu za privremeno izdržavanje djece?

2 h

0
Костајница општина Република Српска

Republika Srpska

Opština u Srpskoj daje roditeljima prvačića 300 KM

2 h

0
Зграда Универзитетско-клиничког центра Републике Српске.

Republika Srpska

Delegacija iz Srbije sutra u UKC-u Srpske: Obilazak novog objekta za onkologiju

2 h

0
Влада Републике Српске је највиши орган извршне власти у Републици Српској.

Republika Srpska

Unapređenje sporta u školama u Srpskoj

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

18

Dodik: Soreka ne prestaje da vrijeđa zdrav razum lažima o vladavini prava i pravnoj državi

13

17

Totenhem kupio Savinja za 100 miliona evra

13

13

Minić: Obezbijediti veće plate da medicinski radnici ostaju u Srpskoj

13

10

Bukejlović: Srpska bira porodicu - među vodećim u regionu po podršci za treće i četvrto dijete

13

08

Gaženje ljudi na konjskim trkama: Predložen pritvor za Željka Vujovića i Mirka Samardžića

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima