Uhapšena dva bjegunca od pravosuđa, sprovedeni u zatvor

Sudska policija Republike Srpske uhapsila je A.B. iz Šamca i R.B. iz Zvornika i sprovela ih na izdržavanje zatvorske kazne.

”A.B. je uhapšen po naredbi Osnovnog suda u Šamcu, a osuđen je na zatvorsku kaznu u trajanju od jedne godine zbog počinjenog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga. Lice je sprovedeno u Kazneno-popravni zavod Doboj”, saopštila je Sudska policija RS.

Dodaju da je Zvorničanin R.B. uhapšen po naredbi Osnovnog suda u Zvorniku.

”Navedeno lice je zbog počinjenog prekršaja osuđeno na novčanu kaznu od 800 KM koja je pretvorena u kaznu zatvora. Lice je sprovedeno u Kazneno-popravni zavod Bijeljina”, navodi se u saopštenju.