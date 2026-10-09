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Ovaj komad odjeće je najveći modni trend jeseni

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09.10.2026 18:35

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Млада жена сjеди на плочнику, у шареном пончу, на отвореном поред жбуња.
Foto: Edwin Malca Cerna/Pexels

Moda obožava da nas iznenadi povratkom komada za koje smo bile gotovo sigurne da smo ih zauvijek ostavile u prošlosti. Ove jeseni red je došao na pončo. Da, baš onaj komad koji je svojevremeno bio gotovo obavezan dio jesenje garderobe ponovo je aktuelan, ali sada izgleda znatno modernije.

Pončo je jedan od trendova za jesen 2026, a nova verzija nema mnogo veze sa bezobličnim modelima koje smo nekada samo prebacivale preko garderobe. Sada se nosi promišljenije, uz jednostavne pantalone, farmerke, rolke i dobre čizme, a rezultat može da izgleda iznenađujuće elegantno i skupo.

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Pončo je ponovo u modi

Jedan od razloga njegovog povratka krije se upravo u tome što je idealan za prelazni period. Kada je za kaput još rano, a bez dodatnog sloja odjeće postaje hladno, pončo može da bude odlična zamjena za jaknu.

Posebno su aktuelni modeli opuštenog, predimenzioniranog kroja, kao i strukturiranije varijante koje podsjećaju na ogrtače. Pleteni pončo odličan je za svakodnevne kombinacije, dok elegantniji model u bež, kamel, braon, sivoj ili crnoj boji može da izgleda mnogo sofisticiranije.

A postoji i još jedna velika prednost: ispod njega bez problema možete da nosite nekoliko slojeva odjeće, bez osjećaja da vas jakna steže.

Kako se pončo nosi 2026?

Najvažnije pravilo je zapravo vrlo jednostavno – ako je gornji dio kombinacije širok i voluminozan, ostatak autfita treba da bude nešto svedeniji.

Zato pončo odlično izgleda uz ravne farmerke ili pantalone jednostavnog kroja. Dodajte visoke čizme i dobićete elegantnu jesenju kombinaciju bez mnogo truda.

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Za ležerniju varijantu mogu da posluže mokasine ili jednostavne patike.

Ako želite da cijela kombinacija izgleda skuplje, probajte monohromatski pristup. Pončo u boji kamile, krem rolka i pantalone u sličnoj nijansi mogu da izgledaju mnogo luksuznije nego što pojedinačni komadi zapravo koštaju.

Postoji trik zbog kojeg figura izgleda ljepše

Najveća zamerka ponču oduvijek je bila ista - može potpuno da "proguta" figuru. Međutim, jedan detalj rješava problem.

Širi pončo možete da stegnete kaišem u struku i tako potpuno promijenite njegovu siluetu. Struk postaje naglašen, dok materijal koji pada preko njega zadržava onu opuštenu eleganciju zbog koje ovaj komad i jeste zanimljiv.

Ovaj trik posebno dobro funkcioniše uz pantalone visokog struka i čizme.

(ŽenaBlic)

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pončo

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