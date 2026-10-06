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Čizme koje su nekada svi obožavali sada su ponovo broj jedan u svijetu mode

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06.10.2026 18:30

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Група људи сједи на столицама, обучених у црне кожне чизме на паркетном дрвеном поду.
Foto: Thirdman/Pexels

Moda obožava povratke, ali kada se neki trend vrati poslije nekoliko godina, gotovo nikada ne izgleda potpuno isto kao ranije. Upravo to se dogodilo sa čizmama preko koljena, koje su ponovo među najzapaženijim modelima obuće za hladnije dane.

Ako vas prva asocijacija vodi ka ultrauskim čizmama sa veoma visokom potpeticom koje su obilježile prethodne decenije, zaboravite na njih. Verzija koju nosimo 2026. izgleda znatno svedenije, elegantnije i, što je najvažnije, mnogo lakše se uklapa u svakodnevnu garderobu.

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Čizme preko koljena pojavile su se u različitim verzijama na pistama za jesen i zimu 2026.

Čizme preko koljena sada izgledaju mnogo elegantnije

Najveća promjena vidi se upravo u načinu na koji su dizajnirane. Umjesto izrazito pripijenih modela koji su svojevremeno uglavnom kombinovani sa kratkim haljinama i mini suknjama, u fokusu su čistije linije, kvalitetna koža, mekani antilop i nešto opuštenije forme.

Zbog toga čizme preko koljena više ne moraju da budu najprovokativniji dio kombinacije. Naprotiv, uz pravi stajling mogu da izgledaju veoma sofisticirano, pa čak i minimalistički. Braon, crna i tamnocrvena posebno su zahvalne nijanse jer se lako uklapaju uz ostatak jesenje garderobe.

Jedan od najzanimljivijih načina da ih nosite jeste uz midi suknju. Kada suknja prelazi preko gornjeg dijela čizama, noga vizuelno dobija neprekinutu liniju, zbog čega kompletna silueta može da djeluje izduženije i elegantnije.

Uz takvu kombinaciju nije potrebno mnogo detalja. Džemper jednostavnog kroja, košulja ili klasičan kaput sasvim su dovoljni. A upravo je to velika razlika u odnosu na način na koji smo ovaj model nosili ranije – nove čizme preko koljena ne moraju da „vrište“ da bi bile primjećene.

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Mini suknje ipak ne odlaze nigdje

Naravno, to ne znači da morate potpuno da se odreknete dobro poznate kombinacije visokih čizama i mini suknje. Samo je možete prilagoditi aktuelnoj estetici.

Umjesto veoma uske odjeće od glave do pete, mini suknju možete kombinovati sa oversized džemperom, širokim blejzerom ili dužim kaputom. Tako se dobija mnogo opušteniji balans.

Za izgled inspirisan sedamdesetim odličan izbor mogu biti čizme od antilopa, posebno u braon nijansama, u kombinaciji sa lepršavom suknjom ili haljinom.

(ŽenaBlic)

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