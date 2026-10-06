Ova zemlja sprema zabranu pametnih naočara

Norveška vlada priprema zakon kojim bi bila zabranjena upotreba pametnih naočara sa kamerama na pojedinim javnim mjestima, dok bi privatna upotreba i dalje bila dozvoljena.

Mjesta na kojima se planira zabrana uključuju parkove, plaže, muzeje, tržne centre, škole, vrtiće, zdravstvene ustanove, teretane i javne događaje.

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Norveški ministar za digitalne poslove Torger Mikelsen rekao je da je zabrinut zbog toga što se "nova i moćna tehnologija uvodi na mjestima na kojima postoji rizik da ljudi budu fotografisani, snimani ili audio-snimani, a da toga nisu svjesni". Prema njegovim riječima, cilj je da ljudi ne moraju da strahuju da će biti snimani bez svog znanja na mjestima gdje očekuju privatnost.

Norveška Laburistička partija, koja predvodi manjinsku vladu, moraće da dobije podršku drugih stranaka kako bi prijedlog bio usvojen. Vlada je najavila da će zakon podnijeti što prije, dok je formirana i stručna grupa koja treba da pripremi trajne propise za ovu oblast.

Slična ograničenja već se uvode širom svijeta. Upotreba pametnih naočara ograničena je u pojedinim sudnicama u Velikoj Britaniji i SAD, dok su pabovi, restorani i bioskopi počeli da ih zabranjuju ili ograničavaju zbog zaštite privatnosti i sprečavanja filmske piraterije.

Kompanija Meta prodaje pametne naočare Rej-Ban i Oaklej sa kamerama, koje omogućavaju snimanje fotografija i videa, telefonske razgovore, slušanje muzike i korišćenje funkcija vještačke inteligencije. Meta je od početka 2023. godine prodala najmanje devet miliona pari Rej-Ban naočara sa tim funkcijama.

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Jedna francuska organizacija za zaštitu djece saopštila je da je ove godine primila oko 20 prijava žena koje su bez svog znanja snimljene kamerama ugrađenim u pametne naočare, uglavnom modele kompanije Meta. U pojedinim slučajevima snimci su potom objavljivani na društvenim mrežama kao šala ili u formi uličnog intervjua.

Meta ističe da su sve njene naočare sa kamerom opremljene LED svjetlom koje treperi kada korisnik fotografiše ili snima video. Svjetlo ne može da se isključi, a kamera se deaktivira ukoliko neko pokuša da ga prekrije ili ometa. Kompanija navodi da su naočare veoma popularne za muziku, telefonske razgovore i prevođenje uživo.

(Tanjug)