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Minić za više od 57.000 glasova ispred Blanuše

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06.10.2026 18:31

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Минић за више од 57.000 гласова испред Блануше
Foto: Ustupljena fotografija

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić osvojio je 282.036 glasova, odnosno 52,34 odsto, preliminarni su podaci CIK-a BiH na osnovu rezultata sa 96,54 odsto biračkih mjesta.

Kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske Branko Blanuša dobio je 224.500 glasova ili 41,66 odsto.

Važećih glasačkih listića bilo je 538.820, nevažećih praznih 19.666, a nevažećih po drugom osnovu 7.156.

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