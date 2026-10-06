Minić za više od 57.000 glasova ispred Blanuše

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Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić osvojio je 282.036 glasova, odnosno 52,34 odsto, preliminarni su podaci CIK-a BiH na osnovu rezultata sa 96,54 odsto biračkih mjesta.

Kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske Branko Blanuša dobio je 224.500 glasova ili 41,66 odsto. Važećih glasačkih listića bilo je 538.820, nevažećih praznih 19.666, a nevažećih po drugom osnovu 7.156. Republika Srpska Građani Srpske o rezultatima izbora: "Narod je pobijedio"

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