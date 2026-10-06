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Osvijetljena Palata Republike u znak solidarnosti sa Izraelom

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06.10.2026 19:18

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Поводом три године од терористичког напада Хамаса на Израел 7. октобра 2023. године, Палата Републике је освијетљена у знак сјећања на жртве и солидарности са израелским народом.
Foto: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Povodom tri godine od terorističkog napada Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. godine, Palata Republike je osvijetljena u znak sjećanja na žrtve i solidarnosti sa izraelskim narodom.

"Republika Srpska je od prvog dana imala jasan i nepromijenjen stav da napad na civile jeste akt terorizma, a svaka država ima pravo da brani svoje građane. Uz Izrael smo bili 7. oktobra 2023. godine, u godinama koje su uslijedile i uz njega stojimo i danas", saopšteno je iz Kabineta predsjednika Srpske.

U saopštenju se ističe da Srbe i Jevreje povezuju istorijska iskustva stradanja, ali i prijateljstvo izgrađeno na međusobnom razumijevanju i poštovanju.

"Oba naroda znaju koliko su važni pravo na sjećanje, pravo na istinu o sopstvenom stradanju i obaveza da se mir čuva", navodi se u saopštenju.

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Tagovi :

Palata Republike Srpske

Izrael

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