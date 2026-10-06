Mladić branio beskućnika, pa izboden nožem: Uhapšen napadač

Pripadnici Policijske stanice Stari grad uhapsili su devetnaestogodišnjeg A. S. zbog sumnje da je izvršio krivično djelo pokušaj ubistva, a po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu određeno mu je policijsko zadržavanje do 48 sati.

Podsjetimo, u noći između 23. i 24. septembra 2026. godine, na uglu Ulica braće Jugovića i Dobračine u samom centru Beograda, osamnaestogodišnji D. P. teško je povrijeđen kada ga je osumnjičeni više puta izbo oštrim predmetom. Napad se dogodio pod okolnostima koje su izazvale veliku pažnju javnosti: mladić je nastradao kada je sa drugom stao u odbrana beskućnika kojeg je napadač maltretirao na ulici.

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Sukob u gluvo doba noći

Prema rekonstrukciji događaja na osnovu prikupljenih svjedočenja i policijskog uviđaja, incident se odigrao oko 00:52 časova. D. P. se vraćao kroz centar grada u društvu svog druga kada su na ukrštanju Braće Jugovića i Dobračine primjetili muškarca koji je verbalno i fizički nasrtao na starijeg beskućnika.

Vidno zatečeni prizorom, dvojica mladića odlučila su da ne prođu nezainteresovano. Prišli su i verbalno apelovali na napadača da ostavi čovjeka na miru. Međutim, benigna molba ubrzo je prerasla u kraću raspravu, nakon čega je osumnjičeni potegao oštar predmet i nasrnuo na osamnaestogodišnjaka.

D. P. je zadobio više ubodnih rana u predjelu stomaka, kao i odbrambene povrede po rukama. Nakon napada, počinitelj je pobjegao sa lica mjesta.

Hitna medicinska intervencija i operativni rad policije

Ekipa Hitne pomoći stigla je na mjesto okršaja za svega nekoliko minuta. Zbog obimnog unutrašnjeg krvarenja i teških povreda vitalnih organa, mladić je u izuzetno teškom stanju transportovan u Urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra Srbije (UKCS), gdje je podvrgnut hitnoj operaciji.

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Nakon napada, policija je odmah pokrenula akciju "Vihor" i započela intenzivan rad na identifikaciji i pronalasku osumnjičenog. Brzom i efikasnom reakcijom pripadnika PS Stari grad, osumnjičeni je lociran i lišen slobode.

Osumnjičeni A. S. će u zakonskom roku, uz krivičnu prijavu za pokušaj ubistva, biti priveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Beogradu.

(Telegraf.rs)