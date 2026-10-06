Koji pasoš na svijetu najviše 'vrijedi': Evo na kom mjestu je BiH

Pasoš Srbije nalazi se na 61. mjestu po mobilnosti, pokazao je izvještaj nezavisne istraživačke platforme Pasort Reports.

Ta američka platforma pravi izvještaje o pasošima 199 zemalja na 34 jezika, a na osnovu ocjene mobilnosti, koja predstavlja ukupan broj zemalja u koje može da se uđe bez vize, s vizom po dolasku ili sa elektronskom putnom autorizacijom.

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Skor mobilnosti srpskog pasoša: 133 destinacije otvorene

Prema rangiranju srpskog pasoša, skor mobilnosti iznosi 133, dok ukupni globalni pristup dostiže 67,2 odsto.

Kako je navedeno, skor mobilnosti od 133 čine 85 destinacija na koje može da se uđe bez vize, 42 destinacije dostupne uz vizu po dolasku ili druge olakšane režime ulaska i šest destinacija za koje je potrebno elektronsko odobrenje putovanja, dok je za 65 destinacija viza potrebna prije putovanja.

Regionalni pregled: Gdje srpski pasoš najbolje prolazi?

Regionalni podaci pokazuju da srpski pasoš ima pristup 95,7 odsto evropskih destinacija obuhvaćenih izvještajem, pri čemu su 44 destinacije dostupne bez vize.

Van Evrope, pristup iznosi 83,3 odsto u Južnoj Americi i 80 odsto u Centralnoj Aziji. Na Karibima je to 68,8 odsto, na Bliskom istoku 64,7 odsto, dok je u Sjevernoj Americi 52,2 odsto, Africi 51,9 odsto i Okeaniji 42,9 odsto.

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Destinacije sa elektronskim odobrenjem putovanja

Šest destinacija u kategoriji elektronskog odobrenja putovanja uključuju Obalu Slonovače, Južnu Koreju, Keniju, Sejšele, Šri Lanku i Izrael.U dijelu o reciprocitetu, vizni uslovi za ulazak u Srbiju pokazuju prvi smjer poređenja - pasoši 12 država mogu u Srbiju bez vize, uz elektronsko odobrenje ili vizu po dolasku, dok te iste države za nosioce srpskog pasoša zahtijevaju vizu.

U toj grupi su Sjedinjene Američke Države, Australija, Bahami, Bahrein, Ujedinjeno Kraljevstvo, Irska, Kanada, Meksiko, Paragvaj, Sent Kits i Nevis, Sveta Lucija i Novi Zeland.

Pasoši 55 država zahtijevaju vizu za ulazak u Srbiju, dok srpski pasoš u te zemlje može bez vize, uz elektronsko odobrenje putovanja ili kroz režim vize po dolasku i srodne olakšice.

Srbija na listi gostoljubivosti i globalni lideri

Srbija je na rang-listi gostoljubivosti, koja mjeri lakoću ulaska stranih pasoša u zemlju, 95. među 199 zemalja.

Na prvom mjestu liste su Ujedinjeni Arapski Emirati, a slijede Singapur, Malezija i Španija.

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Kako stoji region?

Iz regiona ispred Srbije su Mađarska, Rumunija, Hrvatska, Slovenija i Bugarska.

Sjeverna Makedonija je na 65, Crna Gora na 68 i BiH na 76 mjestu.

Rusija je na 75 mjestu, dok su na začelju liste Avganistan, Sirija, Irak i Pakistan.

O Pasort Reports platformi

Pasort Reports predstavlja snagu pasoša, globalnu mobilnost, opcije putovanja bez viza i međunarodne putne zahtijeve u jasnom formatu.

(GlasSrpske)