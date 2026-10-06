Sukob srednjoškolaca i policije tokom protesta

Francuski srednjoškolci sukobili su se sa policijom tokom protesta u Parizu, Strazburu i Lionu, javio je medijski servis BFMTV.

U izvještaju se navodi da su demonstranti u Strazburu gađali policajce raznim predmetima, dok je grupa ljudi u crnom pokušala da napravi barikade od kanti za smeće, što je navelo policiju da upotrijebi silu.

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Policajci su upotrijebili suzavac tokom protesta u Parizu.

Protesti učenika organizovani su širom Francuske nakon poziva radničkih sindikata i uticali su na rad 1.800 srednjih škola u toj zemlji.

(Srna)