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Užas u Turskoj: Učenica izbola osam đaka u školi

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06.10.2026 13:18

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Ужас у Турској: Ученица избола осам ђака у школи

Učenica iz druge škole nožem je izbola osam đaka u osnovnoj školi u istanbulskom okrugu Bašakšehir, izjavio je guverner Istanbula Davut Gul.

On je novinarima nakon posjete bolnici u kojoj su povrijeđeni zbrinuti rekao da je petoro učenika lakše povrijeđeno i da se očekuje da će biti pušteni kućama kasnije tokom dana.

Gul je naveo da je dvoje đaka zadržano na liječenu, ali da njihove povrede nisu opasne po život.

Jedno dijete je na operaciji, prenijela je agencija DPA.

Guverner je opisao napadača kao učenicu koja živi u istom kraju i pohađa drugu školu. Prema njegovim riječima, ona je ušla u školu u školskoj uniformi i "neselektivno" izbola djecu.

List "Hurijet" piše da je učenica privedena i da je u toku istraga.

Napad je izvršen oko 8.40 časova u školi u naselju Kajašehir, javila je državna novinska agencija Anadolija.

Snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju ambulantna kola na školskom terenu i učenike u panici, prenosi Srna.

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Turska

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Škola

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