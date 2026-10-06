Logo

U Francuskoj više od 5.000 uhapšenih tokom protesta, nastava obustavljena u 891 školi

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
06.10.2026 13:14

Komentari:

1
Ученици и чланови француских синдиката марширају током протеста против недовољно опремљених школа у Бордоу, у Француској, у уторак, 6. октобра 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Caroline Blumberg

Više od 5.000 osoba uhapšeno je tokom protesta širom Francuske, među kojima je preko 4.400 maloljetnika, dok je nastava danas djelimično ili potpuno obustavljena u 891 školi, saopštile su francuske vlasti.

Francuski ministar pravde Žerald Darmanen rekao je nakon sastanka sa javnim tužiocima da je primenjen "odlučan, ali odmjeren krivičnopravni odgovor", prenio je Figaro.

Nakon podizanja optužbi, samo 14 osoba zadržano je u pritvoru.

Francuski sindikat srednjoškolaca saopštio je da je rad oko 1.800 srednjih škola obustavljen, odnosno da su škole blokirane, njihov rad ometen ili su zatvorene.

Prema podacima televizije BFM, danas se očekuje između 150.000 i 200.000 demonstranata širom zemlje.

Protesti i pojedini sukobi već su zabilježeni u Parizu, Strazburu, Lionu i Lilu, uz očekivano veliko učešće srednjoškolaca i studenata i podršku sindikata.

Полиција Француска

Svijet

Francuski srednjoškolci najavljuju „treći čin mobilizacije“

Nacionalna konsultativna komisija za ljudska prava (CNCDH) izrazila je "duboku zabrinutost" zbog, kako je navela, "nesrazmjerne upotrebe sile" protiv srednjoškolskih protesta i pozvala vladu da ojača dijalog sa mladima, a nakon što je nekoliko učenika povrijeđeno.

Komisija je ocijenila da odgovor na proteste mora da bude zasnovan na uzdržanosti, slušanju i strogom poštovanju osnovnih sloboda, uz upozorenje da cio studentski pokret ne smije da se izjednačava sa nasiljem koje može da se pojavi na marginama demonstracija.

Prema podacima francuskog Ministarstva nacionalnog obrazovanja, nastava je danas djelimično ili potpuno obustavljena u 891 školi.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Francuska

Protesti

srednjoškolci

uhapšeni

Obustava nastave

Komentari (1)

Pročitajte više

Париз тестирао балистичку ракету без нуклеарне бојеве главе

Svijet

Pariz testirao balističku raketu bez nuklearne bojeve glave

1 h

0
Француска криза пријети Европи

Ekonomija

Francuska kriza prijeti Evropi

3 h

0
Студенти бјеже од сузавца током протеста због недовољно опремљених школа у Лиону, у Француској, у петак, 2. октобра 2026. године.

Svijet

Protesti učenika proširili se na Belgiju: Uhapšeno 16 osoba

15 h

0
Француска и Њемачка захтијевају од ЕУ нови механизам

Svijet

Francuska i Njemačka zahtijevaju od EU novi mehanizam

17 h

0

Više iz rubrike

Руски министар спољних послова Сергеј Лавров током посјете Московском државном институту за међународне односе (МГИМО) поводом почетка школске године, познате као „Дан знања“, у Москви, у понедјељак, 7. септембра 2026. године.

Svijet

Lavrov: Rukovodstvo Alijanse uvjerilo Moskvu da ne sprema napad

43 min

0
Туча у јерменском Парламенту

Svijet

Tuča u jermenskom parlamentu

46 min

0
Париз тестирао балистичку ракету без нуклеарне бојеве главе

Svijet

Pariz testirao balističku raketu bez nuklearne bojeve glave

1 h

0
нафта уље бушотина цијене нафте барел

Svijet

Kina buši osam kilometara duboko: Traži nova nalazišta nafte i gasa

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

52

Čola objavio novi album, a sada sprema koncerte: Prvi bi mogao biti u ovom gradu

13

45

Uspostavljen saobraćaj preko Rače

13

41

Obustava primjene vakcine protiv tuberkuloze u Srpskoj

13

37

Ukradeno umjetničko djelo Salvadora Dalija

13

24

U FBiH privremeno obustavljena primjena vakcine protiv tuberkuloze

Trenutno na programu

12:00

Teletrgovina

teletrgovina

12:15

Planinski doktor S10 EP11 (12+)

serijski program

13:00

Planinski doktor S10 EP12 (12+)

serijski program

13:45

Energo klub (R)

informativno politički

14:20

Vremenska prognoza

vremenska prognoza

14:25

Vojvođanski doručak/Lovačka kuhinja

lajfstajl

14:40

Umjetnost zločina SE01 EP04(12+,R)

serijski program

Stanje na graničnim prelazima