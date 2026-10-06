U Francuskoj više od 5.000 uhapšenih tokom protesta, nastava obustavljena u 891 školi

Više od 5.000 osoba uhapšeno je tokom protesta širom Francuske, među kojima je preko 4.400 maloljetnika, dok je nastava danas djelimično ili potpuno obustavljena u 891 školi, saopštile su francuske vlasti.

Francuski ministar pravde Žerald Darmanen rekao je nakon sastanka sa javnim tužiocima da je primenjen "odlučan, ali odmjeren krivičnopravni odgovor", prenio je Figaro.

Nakon podizanja optužbi, samo 14 osoba zadržano je u pritvoru.

Francuski sindikat srednjoškolaca saopštio je da je rad oko 1.800 srednjih škola obustavljen, odnosno da su škole blokirane, njihov rad ometen ili su zatvorene.

Prema podacima televizije BFM, danas se očekuje između 150.000 i 200.000 demonstranata širom zemlje.

Protesti i pojedini sukobi već su zabilježeni u Parizu, Strazburu, Lionu i Lilu, uz očekivano veliko učešće srednjoškolaca i studenata i podršku sindikata.

Svijet Francuski srednjoškolci najavljuju „treći čin mobilizacije“

Nacionalna konsultativna komisija za ljudska prava (CNCDH) izrazila je "duboku zabrinutost" zbog, kako je navela, "nesrazmjerne upotrebe sile" protiv srednjoškolskih protesta i pozvala vladu da ojača dijalog sa mladima, a nakon što je nekoliko učenika povrijeđeno.

Komisija je ocijenila da odgovor na proteste mora da bude zasnovan na uzdržanosti, slušanju i strogom poštovanju osnovnih sloboda, uz upozorenje da cio studentski pokret ne smije da se izjednačava sa nasiljem koje može da se pojavi na marginama demonstracija.

Prema podacima francuskog Ministarstva nacionalnog obrazovanja, nastava je danas djelimično ili potpuno obustavljena u 891 školi.