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Kina buši osam kilometara duboko: Traži nova nalazišta nafte i gasa

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06.10.2026 12:17

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Foto: Pexel/ Jan Zakelj

Najveće kinesko pustinjsko naftno polje Fuman, smješteno na rubu pustinje Taklamakan u autonomnoj pokrajini Sinđang, proizvelo je više od 26 miliona tona nafte i gasa iz ležišta dubljih od 6.000 metara, objavio je kineski „Global tajms“, pozivajući se na državnu naftnu kompaniju CNPC.

U bušotini Džentan-1 na rubu pustinje Taklamakan, inženjeri su sa dubine od 8.080 metara izvukli uzorke stijena starih oko 500 miliona godina, piše „Global tajms“.

Kina je tako prvi put u istoriji u sjeverozapadnom dijelu Tarimske kotline izvukla uzorak stijene sa dubine veće od 8.000 metara. Pustinja Taklamakan nalazi se u središtu kotline na jugu Sinđanga i zauzima najveći dio tog prostranog kontinentalnog basena.

Iz dubokih ležišta već proizvedene velike količine nafte i gasa

„Uzorci će nam omogućiti da procijenimo potencijal za stvaranje ugljovodonika na dubinama većim od 8.000 metara“, rekao je direktor projekta pri CNPC-u Sju Janan, prema izvještaju kineske državne televizije CCTV.

„Do sada smo iz dubokih ležišta ispod pustinje Taklamakan proizveli 20,36 miliona tona nafte i 8,15 milijardi kubnih metara gasa“, rekao je inženjer Lu Džongjuan, takođe prema CCTV-u.

Proizvodnja iz dubokih ležišta ispod pustinje Taklamakan pojačana je posljednjih godina. U polju Fuman do sada je izbušeno 485 bušotina, od kojih su 133 proizvele više od 100.000 tona, a 464 više od 10.000 tona nafte i gasa, navodi „Global tajms“.

Više od polovine rezervi nalazi se dublje od 6.000 metara

Tarimsko naftno polje tako je postalo najveće kinesko naftno polje u pustinji i najveća baza za proizvodnju ugljovodonika iz izuzetno dubokih ležišta, navode kineski mediji.

Duboka ležišta u kotlini smatraju se važnim potencijalom za povećanje kineskih rezervi i proizvodnje nafte i gasa.

U Tarimskoj kotlini do sada je potvrđeno više od pet milijardi tona rezervi, a više od polovine nalazi se na dubinama većim od 6.000 metara, prenosi Indeks

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