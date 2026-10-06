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Radnica umrla u laboratoriji za kugu: Rusija prati sve koji su bili s njom u kontaktu

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06.10.2026 12:00

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Радница умрла у лабораторији за кугу: Русија прати све који су били с њом у контакту
Foto: Pexels/ Mikhail Nilov

Ruske vlasti identifikovale su sve osobe koje su bile u kontaktu sa preminulom laboratorijskom radnicom u institutu za istraživanje kuge u Sibiru i nema naznaka širenja bolesti, saopštio je portparol Svjetske zdravstvene organizacije /SZO/ Kristijan Lindmajer.

"Svi kontakti pacijenata su, navodno, identifikovani i prate se zbog bolesti, i niko do sada nije pokazao simptome oboljenja", rekao je Lindmajer.

On je dodao da ruske vlasti, koje još nisu zvanično odgovorile na zahtjev SZO za dostavljanje informacija, istražuju da li je plućna kuga uzrok njene smrti.

Ruske vlasti ranije su objavile da je radnica umrla od nepoznatog plućnog oboljenja.

Mediji su prenijeli da je moguće da se ona zarazila kugom u laboratoriji kada je na nju slučajno pala epruveta, prenosi Srna

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Rusija

Kuga

zaraza

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preminuo radnik

laboratorija

SZO

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