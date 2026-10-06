Skandal nad skandalima: Uhapšen bivši direktor BND-a, optužen za veleizdaju

Bivši direktor njemačke Savezne obavještajne službe (BND) August Hening uhapšen je zbog sumnje da je odavao državne tajne, počinio veleizdaju i špijunirao u korist strane sile, javlja danas njemački list „Bild“.

Hening, koji je bio na čelu BND-a od 1998. do 2005. godine, navodno je od bivšeg zaposlenog u rukovodstvu te službe za novac kupovao povjerljive informacije, koje je potom, prema navodima lista, namjeravao da prosljeđuje dalje u okviru svog savjetničkog posla.

Der Mann, der Deutschlands Auslandsgeheimdienst führte, steht nun selbst unter Spionageverdacht. 🙄 Der frühere BND-Chef August Hanning wurde wegen des Verdachts auf Spionage, landesverräterische Ausspähung und versuchten Landesverrat festgenommen. https://t.co/3NnsF1qrtC — Hüseyin Günes (@hueseyinguenes) October 6, 2026

Istragu protiv Heninga i još jednog osumnjičenog vodi njemački savezni državni tužilac.

Istražioci Savezne kriminalističke kancelarije (BKA) uhapsili su Heninga rano jutros u njegovoj kući u Nordvaldeu kod Minstera, na sjeverozapadu Njemačke, dok je u Bavarskoj istovremeno uhapšen još jedan bivši visoki zvaničnik BND-a, Manfred D, koji je ranije bio Heningov šef kancelarije, a u BND-u je radio do proljeća 2026. godine.

Istraga je pokrenuta tokom postupka protiv hamburške preduzetnice Kristine Blok i drugih optuženih zbog sumnje da su silom odveli njeno dvoje djece.

U okviru te istrage istražioci su navodno došli i do informacija o mogućem curenju povjerljivih podataka iz BND-a, koji su bili namijenjeni za izvještaje njemačkoj vladi o bezbjednosnoj situaciji.

Da li je Hening informacije direktno prosljeđivao nekoj stranoj sili još je predmet istrage.

Poznato je da je nakon odlaska iz BND-a radio kao savjetnik u oblasti bezbjednosti i poslovanja širom svijeta i da je imao veze sa Rusijom i Kinom, uključujući kontakte sa tamošnjim državnim institucijama, kao i posredne veze sa Kremljom.

Hening se posljednjih godina suočavao i sa ozbiljnim finansijskim problemima, a njegova penzija bila je pod prinudnom naplatom zbog sudskog spora oko njegovog angažmana u nadzornom odboru jedne banke u baltičkom regionu.

Ta banka je, prema navodima „Bilda“, propala nakon što ju je jedan oligarh finansijski iscrpio, a članovi nadzornog odbora, među kojima su bili Hening i bivši generalni sekretar NATO-a i danski premijer Anders Fog Rasmusen, pozvani su na odgovornost.

Za sada nije poznato da li su navodi o prodaji državnih tajni povezani sa njegovim finansijskim problemima.

Hamburško pravosuđe je u septembru 2025. pretreslo Heningovu kuću u Vestervaldu, kao i njegove kancelarije, u okviru istrage povezane sa slučajem Blok.

Kristina Blok, nasljednica njemačkog lanca restorana „Blok haus“, našla se u središtu istrage nakon što su njeno dvoje djece, koja su živjela sa ocem u Danskoj, u novogodišnjoj noći 2023/2024. godine odvedena u Njemačku.

Danske i njemačke vlasti istražuju okolnosti tog događaja i sumnje da su djeca protiv svoje volje odvedena od oca.

U okviru istrage njemački istražioci su došli i do informacija koje ukazuju na moguće curenje povjerljivih podataka iz njemačke obavještajne službe BND, što je kasnije otvorilo zasebnu istragu zbog sumnje na odavanje državnih tajni.

U to vrijeme je, kako navodi „Bild“, u jednoj firmi povezanoj sa Heningom bio angažovan i prikriveni istražilac, što ukazuje da je istraga o sumnji na veleizdaju možda počela još tada.

Hening je ranije radio u Stalnom predstavništvu Savezne Republike Njemačke u Istočnom Berlinu, a od 1998. do novembra 2005. godine bio je na čelu njemačke spoljne obavještajne službe.

Kasnije je postao najviši njemački zvaničnik zadužen za bezbjednost, kao šef svih bezbjednosnih službi u mandatu tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Volfganga Šojblea iz Hrišćansko-demokratske unije (CDU), prenosi Tanjug.