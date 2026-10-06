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Ko će osvojiti Nobelovu nagradu za mir ove godine? Ovo je 10 favorita

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06.10.2026 12:33

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Ко ће освојити Нобелову награду за мир ове године? Ово је 10 фаворита
Foto: Tanjug/AP/Matt Dunham

Počelo je odbrojavanje do objavljivanja dobitnika ovogodišnje Nobelove nagrade za mir. Dobitnik prestižnog priznanje za 2026. godinu biće zvanično objavljen 9. oktobra, u petak u Oslu (Norveška).

Tradicionalna dodela nagrada biće održana 10. decembra.

Za ovu nagradu je prijavljeno ukupno 287 kandidata (208 pojedinaca i 79 organizacija). Prošlogodišnja dobitnica bila je Marija Korina Mačado venecuelanska opozicionarka i prodemokratska aktivistkinja. Ona je svoju nagradu kasnije poklonila Donaldu Trampu, predsjedniku SAD, izazvavši skandal.

Nagradu dodjeljuje Norveški Nobelov komitet (petočlani odbor koji bira norveški parlament), a nagradu čini novčani iznos od 12 miliona švedskih kruna (oko 1,2 miliona dolara).

Uoči objavljivanja laureata za 2026. velika pažnja je usmjerena ka najpoznatijoj i najvećoj svetsko platformi i berzi "Polymarket", gdje se primaju opklade i po tome vodi evidencija o favoritima.

Na prvom mjestu sa 13 odsto šanse za dobijanje nagrade ove godine su Sudanske hitne službe (13 odsto). U ovoj zemlji već godinama besni građanski rat sa hiljadama žrtava. Na drugom mjestu je organizacija "Save the children" sa 8 odsto, a na trećem mjestu je Mikola kuleba, ukrajinski aktivista za dječja prava (7 odsto).

Za njim slijedi međunarodni sud pravde (6 odsto), Kimitet za zaštitu novinara (5 odsto), Julija Navaljna, udovica ruskog aktiviste Alekseja Navaljnog (5 odsto), Organizacija UN za brigu o izbjeglicama UNHCR (4 odsto), Sara al Saka, palestinska doktorka (3 odsto), UNRVA, agencija UN za zaštitu palestinskih izbeglica (3 odsto) i Reporteri bez granica (2 odsto).

(telegraf)

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kultura

nominacija za Nobelovu nagradu

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