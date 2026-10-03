U Banjaluci premijerno prikazivanje filma "Zlatni rez 42 - Djeca Kozare"

U Sportskom centru „Borik“ u Banjaluci u toku je premijerna projekcija filma Lordana Zafranovića „Zlatni rez 42 - Djeca Kozare“, posvećenog stradanju srpske djece i naroda sa Kozare u ustaškom logoru Jasenovac u zločinačkoj NDH.

Film je zasnovan na istorijskim događajima i svjedočenjima o stradanju srpskog naroda Kozare, kao i Jevreja i Roma tokom Drugog svjetskog rata, sa posebnim fokusom na djecu koja su tokom ofanzive 1942. godine odvojena od roditelja i deportovana u logore i druga mjesta širom tadašnje NDH.

Radnja je smještena u vrijeme raspada Kraljevine Jugoslavije 1941. godine, kada je pod pokroviteljstvom nacističke Njemačke osnovana kvislinška NDH, u okviru koje je formiran Jasenovac, logor smrti u kojem su ubijani muškarci, žene i djeca.

Kroz isprepletane perspektive žrtava i počinilaca, Zafranović istražuje anatomiju zla, dok Srbi, Jevreji, Romi i hrvatski antifašisti stradaju od ruku osmorice ustaških ubica. Jedan od njih nakratko se pobuni, ali i sam postaje žrtva zla kojem služi.

Ostvarenje je u produkciji „TS medija“, a nastalo je prema scenariju Arsena Diklića i Zafranovića iz 1986. godine.

Autorsku i glumačku ekipu, predvođenu Zafranovićem, čini više od 100 glumaca i više od 60 profesionalaca iz cijelog regiona. Među njima su Miki Manojlović, Aleksej Bjelogrlić, Milan Marić, Katarina Radivojević, Rene Bitorajac i Leon Lučev.

Premijera filma Zlatni rez 42

Snimanje filma pomogle su institucije Republike Srpske i Srbije.

Premijeri u Banjaluci prisustvuju predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović i ministar uprave i lokalne samouprave Senka Jujić.

Projekciji prisustvuju i predstavnici Srpske pravoslavne crkve, diplomatskog kora, Republike Srpske u zajedničkim institucijama, Trećeg Republika Srpska puka Oružanih snaga, preživjeli logoraši, kao i brojni predstavnici političkog, društvenog i kulturnog života Republike Srpske.

Projekcija i promocija filma održavaju se pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske.