Četiri požara u Semberiji, apel građanima da ne pale vatru

Autor:ATV redakcija
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Nakon intervencija na gašenju četiri požara danas u Semberiji, bijeljinska Vatrogasna jedinica uputila je apel stanovništvu da ne pale vatru na otvorenom.
"Apelujemo na građane da ne pale strnjike, travu, korov i druge biljne ostatke na otvorenom, jer nekontrolisano paljenje može za kratko vrijeme dovesti do širenja požara na obližnje usjeve, objekte i šumu", saopšteno je iz Vatrogasne jedinice.
U toku dana bijeljinski vatrogasci intervenisali su na požarima u naselju Piperci, Triješnica, Popovi i Velika Obarska, gdje su gorili staja, strnjici i smeće, prenosi Srna.
Vatrogasci upozoravaju na izuzetno povećan broj požara na otvorenom i ističu da veliki broj intervencija u toku jednog dana predstavlja ogromno opterećenje za raspoložive snage.
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