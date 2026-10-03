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Četiri požara u Semberiji, apel građanima da ne pale vatru

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03.10.2026 18:39

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Крупни план интензивних наранџастих пламена док дрво гори, стварајући топлу и динамичну сцену.
Foto: pexels/Rahul Sapra

Nakon intervencija na gašenju četiri požara danas u Semberiji, bijeljinska Vatrogasna jedinica uputila je apel stanovništvu da ne pale vatru na otvorenom.

"Apelujemo na građane da ne pale strnjike, travu, korov i druge biljne ostatke na otvorenom, jer nekontrolisano paljenje može za kratko vrijeme dovesti do širenja požara na obližnje usjeve, objekte i šumu", saopšteno je iz Vatrogasne jedinice.

U toku dana bijeljinski vatrogasci intervenisali su na požarima u naselju Piperci, Triješnica, Popovi i Velika Obarska, gdje su gorili staja, strnjici i smeće, prenosi Srna.

Vatrogasci upozoravaju na izuzetno povećan broj požara na otvorenom i ističu da veliki broj intervencija u toku jednog dana predstavlja ogromno opterećenje za raspoložive snage.

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Tagovi :

požar

Bijeljina

Semberija

Vatrogasci

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