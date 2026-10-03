Četiri požara u Semberiji, apel građanima da ne pale vatru

Nakon intervencija na gašenju četiri požara danas u Semberiji, bijeljinska Vatrogasna jedinica uputila je apel stanovništvu da ne pale vatru na otvorenom.

"Apelujemo na građane da ne pale strnjike, travu, korov i druge biljne ostatke na otvorenom, jer nekontrolisano paljenje može za kratko vrijeme dovesti do širenja požara na obližnje usjeve, objekte i šumu", saopšteno je iz Vatrogasne jedinice.

U toku dana bijeljinski vatrogasci intervenisali su na požarima u naselju Piperci, Triješnica, Popovi i Velika Obarska, gdje su gorili staja, strnjici i smeće, prenosi Srna.

Vatrogasci upozoravaju na izuzetno povećan broj požara na otvorenom i ističu da veliki broj intervencija u toku jednog dana predstavlja ogromno opterećenje za raspoložive snage.