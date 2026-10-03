Nova tragedija: Izbio požar u kući, poginula dva muškarca

Autor:ATV redakcija
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Dva muškarca poginula su u požaru u naselju Progar kod Surčina, koji je tokom protekle noći izbio u kući u kojoj su živjeli, saopšteno je iz službe Hitne pomoći.
Kako je saopšteno, hitna pomoć je primila poziv u 19.33 sati a nakon dolaska na lice mjesta medicinski radnici su mogli samo da konstatuju smrt dva muškarca, čija se starost procjenjuje na oko 80 i oko 60 godina, piše Tanjug.
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