Nova tragedija: Izbio požar u kući, poginula dva muškarca

Foto: Pexel/ Bjørn Nielsen

Dva muškarca poginula su u požaru u naselju Progar kod Surčina, koji je tokom protekle noći izbio u kući u kojoj su živjeli, saopšteno je iz službe Hitne pomoći.

Kako je saopšteno, hitna pomoć je primila poziv u 19.33 sati a nakon dolaska na lice mjesta medicinski radnici su mogli samo da konstatuju smrt dva muškarca, čija se starost procjenjuje na oko 80 i oko 60 godina, piše Tanjug.

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