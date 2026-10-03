Poznat identitet kopilota koji je pokušao da obori avion sa 174 putnika

Kopilot kompanije "Flajdubai", koji je napao kapetana identifikovan je kao 29-godišnji državljanin Omana Hamam el-Hamami, objavio je "Ej-Bi-Si njuz", pozivajući se na neimenovane izvore upoznate sa istragom.

Izvori navode da su ekstremistički materijali, koji su pripadali Hamamiju, koji je tada radio kao kopilot za "Oman er", otkriveni 2024. godine. Nakon tog incidenta, premješten je na poslove administracije u "Oman eru".

Istražitelji još uvijek nisu utvrdili kako je dobio dozvolu za upravljanje letom kompanije "Flajdubai" kao kopilot.

Hamami, koji sarađuje u istrazi, izjavio je da je namjeravao da sruši avion u Izraelu. Trenutno se nalazi u pritvoru u Ujedinjenim Arapskim Emiratima dok traje istraga.

Avion kompanije "Flajdubai" iz Dubaija na letu za Tel Aviv prinudno je sletio 30. septembra u Tabuk, u Saudijskoj Arabiji, zbog bezbjednosnog incidenta, podsjeća TASS.

Dan kasnije, saudijsko Ministarstvo unutrašnjih poslova potvrdilo je da je preusmjeravanje uzrokovano napadom kopilota na kapetana, zbog čega su obojica zadobila povrede različite težine.

Ministarstvo je dodalo da su, nakon medicinskog otpuštanja, oba pilota odletjela u Abu Dabi u pratnji bezbjednosnog osoblja Emirata, dok se ostalih šest članova posade već bezbjedno vratilo u Dubai.

Vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata nastavljaju istragu incidenta, uključujući analizu operativnih i bezbjednosnih mjera.