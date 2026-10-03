Lari Džonson, bivši analitičar CIA i saradnik portala Sonar21.kom, izjavio je u petak za „Trends džurnal“ da bi Kalinjingrad mogao da bude mjesto na kojem bi, u slučaju direktnog sukoba Rusije i NATO-a, počeo Treći svjetski rat.

Njegova ocjena uslijedila je nakon upozorenja Moskve da bi, u slučaju ugrožavanja Kalinjingradske oblasti, mogla da upotrijebi sva raspoloživa sredstva za njenu odbranu.

Kalinjingrad, jedini ruski izlaz na Baltičko more, glavni je grad istoimene ruske oblasti, smještene između Poljske i Litvanije, duž obale Baltičkog mora. Rusija se oslanja na teretne maršrute preko Litvanije i Bjelorusije za transport robe, poput uglja i građevinskog materijala, iz luke.