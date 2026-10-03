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"Na ovoj lokaciji bi mogao početi treći svjetski rat": Apokaliptično predviđanje bivšeg analitičara CIA

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03.10.2026 09:32

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"На овој локацији би могао почети трећи свјетски рат": Апокалиптично предвиђање бившег аналитичара ЦИА
Foto: screenshot / x

Lari Džonson, bivši analitičar CIA i saradnik portala Sonar21.kom, izjavio je u petak za „Trends džurnal“ da bi Kalinjingrad mogao da bude mjesto na kojem bi, u slučaju direktnog sukoba Rusije i NATO-a, počeo Treći svjetski rat.

Njegova ocjena uslijedila je nakon upozorenja Moskve da bi, u slučaju ugrožavanja Kalinjingradske oblasti, mogla da upotrijebi sva raspoloživa sredstva za njenu odbranu.

Kalinjingrad, jedini ruski izlaz na Baltičko more, glavni je grad istoimene ruske oblasti, smještene između Poljske i Litvanije, duž obale Baltičkog mora. Rusija se oslanja na teretne maršrute preko Litvanije i Bjelorusije za transport robe, poput uglja i građevinskog materijala, iz luke.

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Tagovi :

balističke rakete

Rusija

Kalinjingrad

Treći svjetski rat

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