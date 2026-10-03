Sutra sunčano i toplo, ujutru hladno: Proljećne temperature usred jeseni

U Republici Srpskoj sutra se očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme, uz hladno jutro i mjestimičnu maglu oko rijeka i po kotlinama.

Prema prognozi, nastavlja se uticaj visinskog grebena sa jugozapada, uz priliv toplog vazduha. U prizemlju će se zadržati polje pritiska iznad normale, pod uticajem prostranog anticiklona iznad centralne i južne Evrope.

Jutro će biti pretežno vedro i hladno, dok je oko rijeka i po kotlinama ponegdje moguća prolazna magla. Tokom dana očekuje se pretežno sunčano i toplo vrijeme.

Vjetar će biti slab i promjenljiv, a tokom dana povremeno umjeren, sjeveroistočnog smjera.

Minimalna temperatura vazduha kretaće se od 1 do 7 stepeni, na jugu do 13 stepeni, dok će u višim predjelima biti oko -2 stepena Celzijusa.

Maksimalna temperatura vazduha biće od 23 do 28 stepeni, a u višim predjelima oko 17 stepeni Celzijusa, saopštio je RHMZ.