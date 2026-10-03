Sutra sunčano i toplo, ujutru hladno: Proljećne temperature usred jeseni

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
U Republici Srpskoj sutra se očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme, uz hladno jutro i mjestimičnu maglu oko rijeka i po kotlinama.
Prema prognozi, nastavlja se uticaj visinskog grebena sa jugozapada, uz priliv toplog vazduha. U prizemlju će se zadržati polje pritiska iznad normale, pod uticajem prostranog anticiklona iznad centralne i južne Evrope.
Jutro će biti pretežno vedro i hladno, dok je oko rijeka i po kotlinama ponegdje moguća prolazna magla. Tokom dana očekuje se pretežno sunčano i toplo vrijeme.
Vjetar će biti slab i promjenljiv, a tokom dana povremeno umjeren, sjeveroistočnog smjera.
Minimalna temperatura vazduha kretaće se od 1 do 7 stepeni, na jugu do 13 stepeni, dok će u višim predjelima biti oko -2 stepena Celzijusa.
Maksimalna temperatura vazduha biće od 23 do 28 stepeni, a u višim predjelima oko 17 stepeni Celzijusa, saopštio je RHMZ.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
10
42
10
32
10
26
10
20
10
14
Trenutno na programu