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Sutra sunčano i toplo, ujutru hladno: Proljećne temperature usred jeseni

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03.10.2026 10:14

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Приказан је сунчан љетни дан у градском амбијенту, гдје асфалтирана стаза води кроз зелену површину према модерним пословним зградама у позадини, док се изнад њих протеже плаво небо прекривено великим, бијелим облацима.
Foto: ATV/Branko Jović

U Republici Srpskoj sutra se očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme, uz hladno jutro i mjestimičnu maglu oko rijeka i po kotlinama.

Prema prognozi, nastavlja se uticaj visinskog grebena sa jugozapada, uz priliv toplog vazduha. U prizemlju će se zadržati polje pritiska iznad normale, pod uticajem prostranog anticiklona iznad centralne i južne Evrope.

Jutro će biti pretežno vedro i hladno, dok je oko rijeka i po kotlinama ponegdje moguća prolazna magla. Tokom dana očekuje se pretežno sunčano i toplo vrijeme.

Vjetar će biti slab i promjenljiv, a tokom dana povremeno umjeren, sjeveroistočnog smjera.

Minimalna temperatura vazduha kretaće se od 1 do 7 stepeni, na jugu do 13 stepeni, dok će u višim predjelima biti oko -2 stepena Celzijusa.

Maksimalna temperatura vazduha biće od 23 do 28 stepeni, a u višim predjelima oko 17 stepeni Celzijusa, saopštio je RHMZ.

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RHMZ

Temperatura

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