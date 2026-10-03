Danas komemoracija Nebojši Kuštrinoviću

Komemoraciji će prisustvovati i predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.

Kuštrinović je preminuo 30. septembra u 78. godini. Radni vijek proveo je u Hidrometeorološkoj službi, a bio je i direktor Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Ostaće upamćen i kao dugogodišnji televizijski i radijski saradnik, koji je meteorologiju na prepoznatljiv način približavao široj javnosti.