Danas komemoracija Nebojši Kuštrinoviću

Autor:ATV redakcija
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Komemoracija poznatom banjalučkom meteorologu Nebojši Kuštrinoviću biće održana danas u Kulturnom centru Banski dvor u Banjaluci.
Komemoraciji će prisustvovati i predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.
Kuštrinović je preminuo 30. septembra u 78. godini. Radni vijek proveo je u Hidrometeorološkoj službi, a bio je i direktor Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.
Ostaće upamćen i kao dugogodišnji televizijski i radijski saradnik, koji je meteorologiju na prepoznatljiv način približavao široj javnosti.
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