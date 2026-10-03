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Danas komemoracija Nebojši Kuštrinoviću

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03.10.2026 08:02

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Небојша Куштриновић, познати бањалучки метеоролог
Foto: Printscreen Youtube

Komemoracija poznatom banjalučkom meteorologu Nebojši Kuštrinoviću biće održana danas u Kulturnom centru Banski dvor u Banjaluci.

Komemoraciji će prisustvovati i predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.

Kuštrinović je preminuo 30. septembra u 78. godini. Radni vijek proveo je u Hidrometeorološkoj službi, a bio je i direktor Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Ostaće upamćen i kao dugogodišnji televizijski i radijski saradnik, koji je meteorologiju na prepoznatljiv način približavao široj javnosti.

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Nebojša Kuštrinović

Preminuo Nebojša Kuštrinović

meteorolog

komemoracija

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