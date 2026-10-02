Za šta glasamo na predstojećim izborima?

Prvo ime kojem će birači Republike Srpske dati svoj glas biće jedno od 12 imena na listi za predsjednika Republike Srpske. Tri kandidata su Srbi - među njima dvojica iz dvije najveće stranke u Srpskoj.

Imajući u vidu biračko tijelo, jedan će biti predsjednik Republike u sljedeće četiri godine. Ostali će se boriti da preko kandidature za predsjednika osvoje potpredsjednički mandat. Među njima su aktuelni potpredsjednik i kandidat najveće bošnjačke stranke u BiH, te još dvojica Bošnjaka. Pet je kandidata iz reda hrvatskog naroda, a hrvatske stranke tu su rasule podršku na tri kandidata, dok se jedan nudi iz građanske stranke.

"Kandidat sa najviše glasova postaje predsjednik Republike Srpske. Potpredsjedničke pozicije automatski pripadaju kandidatima sa najviše glasova iz redova druga dva konstitutivna naroda. Na taj način, jednim glasanjem građani zapravo biraju sve pozicije u Palati Republike“, navodi CIK BiH.

Građani će na izborima birati Predsjedništvo BiH iz grupe od ukupno 10 kandidata. Srpski član bira se između tri kandidata sa tri različite strane Republike Srpske - Banjaluka, Istočno Sarajevo i Trebinje. Tri kandidata imaju i Hrvati, od kojih jedna osoba zapravo dolazi iz hrvatske stranke, jedan je nezavisni kandidat kojeg podržavaju hrvatske stranke, dok treći dolazi iz takozvane građanske opcije federalne političke scene. Bošnjački član Predsjedništva biće imenovan u izboru između četiri, od toga tri vrlo poznata imena u Federaciji, među kojim samo jedan dolazi iz deklarisano bošnjačke stranke.

"Članovi Predsjedništva biraju se iz dvije izborne jedinice - Srbin iz Srpske, a Bošnjak i Hrvat iz Federacije BiH. Kandidat koji u Republici Srpskoj dobije najveći broj glasova postaće srpski član Predsjedništva BiH iz Republike Srpske. Glasači u Federaciji biraju dva člana - nezavisno od etničke pripadnosti birača koji će za njih glasati, potpuno povezano samo s tim koju etničku pripadnost je kandidat naveo u prijavi za izbore. Bošnjak koji dobije najviše glasova u Federaciji biće bošnjački član, Hrvat će biti hrvatski član Predsjedništva BiH“, navodi CIK BiH.

Ukupno 1.302 kandidata bore se za mjesto u Narodnoj skupštini Republike Srpske - oko dvadeset kandidata za jedno poslaničko mjesto. Učestvuje 36 političkih stranaka i koalicija koje su predale i kompenzacijske liste.

Birači biraju 83 poslanika. Od toga se 63 mandata dodjeljuje u devet višečlanih izbornih jedinica, dok njih 20 u skupštinu ulazi putem kompenzacionih mandata. Mandati se dijele proporcionalno, pa broj poslanika koji stranka dobije zavisi od broja osvojenih glasova.

Za mjesto u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH bori se ukupno 711 kandidata. Liste je predala 31 politička stranka i koalicija, a mandati se osvajaju u osam izbornih jedinica – pet u Federaciji BiH i tri u Republici Srpskoj.

"Birači biraju 42 poslanika. Od toga se 30 mandata dodjeljuje u izbornim jedinicama – 21 u Federaciji BiH i devet u Republici Srpskoj. Preostalih 12 mandata su kompenzacioni i dodjeljuju se sa kompenzacionih lista. Sistem je proporcionalan, pa broj mandata zavisi od broja osvojenih glasova na nivou entiteta“, navodi CIK BiH.

Jedan dan, tri miliona i četiristo hiljada registrovanih birača, pet i po hiljada biračkih mjesta. Jedan dan, jedan glas i četiri važne odluke. Pete nema. Mandatara za sastav Vlade Republike Srpske predlaže predsjednik Republike, a Vladu bira Narodna skupština. Kraće rečeno, za premijera se ne glasa.