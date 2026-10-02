Hladno jutro, a onda temperaturni skok: Evo kakvo nas vrijeme očekuje sutra

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra će biti sunčano vrijeme uz lokalno malu oblačnost i toplo, te temperaturu vazduha do 27 stepeni Celzijusovih.

Ujutro će biti pretežno vedro i svježe, u višim predjelima i hladno, ponegdje sa slabim mrazom, a lokalno duž rijeka i po kotlinama moguća je magla, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren vjetar, istočni i sjeveroistočni, u Hercegovini u noći i ujutro sjeverni, a tokom dana pojačan južni.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od dva do sedam, na jugu do 14, u višim predjelima od minus dva, a dnevna od 22 do 27, u višim predjelima od 18 stepeni Celzijusovih.

U Republici Srpskoj i FBiH danas preovladava sunčano vrijeme, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda, prenosi Srna.