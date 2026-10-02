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Počele isplate: Lijepe vijesti za roditelje u Srpskoj

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02.10.2026 12:03

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Foto: ATV

U Republici Srpskoj danas je počela redovna isplata više prava - na dodatak na djecu, materinski dodatak, pomoć za opremu novorođenčeta, pronatalitetnu naknadu za trećerođeno i četvrtorođeno dijete i na naknadu roditelju-njegovatelju ili njegovatelju za septembar.

Septembarska isplata dodatka na djecu obuhvata 16.165 djece, odnosno 9.558 korisnika/roditelja, za prvo, drugo, treće i četvrto dijete, kao i za djecu vulnerabilnih kategorija.

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Za isplatu ovog prava obezbijeđena je ukupno 2.478.071 KM.

Pravo na pronatalitetnu naknadu za trećerođeno i četvrtorođeno dijete ostvarilo je 156 majki/porodilja, odnosno 116 trećerođene i 45 četvrtorođene djece. Za isplatu ovog prava izdvojeno je 89.850 KM.

Za isplatu prava na pomoć za opremu novorođenčeta izdvojeno je 328.000 KM za 647 porodilja/majki, odnosno 656 djece/novorođenčadi.

Isplatom za septembar za pravo na naknadu roditelju-njegovatelju ili njegovatelju izdvojeno je ukupno 350.232 KM, a za materinski dodatak ukupno 2.484.926 KM.

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Danas je izvršena i isplata za pravna lica koja se odnosi na refundaciju naknade plate za vrijeme korištenja porodiljskog odsustva, refundacija naknade plate za vrijeme rada sa jednom polovinom radnog vremena radi pojačane njege djeteta do tri godine života i refundacija naknade plate za vrijeme rada sa jednom polovinom radnog vremena radi njege djeteta sa smetnjama u razvoju u iznosu od 8.050.763 KM.

Iz Fonda napominju korisnike da se za ostvarivanje prava mogu obratiti poslovnicama Javnog fonda za dječiju zaštitu, u mjestima u kojima imaju prebivalište.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Materinski dodatak

Dječiji doplatak

Dječiji dodatak

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