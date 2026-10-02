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Počinje međunarodni naučni skup "Nauka i nastava danas"

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02.10.2026 08:30

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Почиње међународни научни скуп "Наука и настава данас"
Foto: ATV

Dvodnevni Međunarodni naučni skup "Nauka i nastava danas" počinje danas u Bijeljini, gdje će okupiti istraživače, univerzitetske nastavnike, stručnjake i praktičare iz brojnih obrazovnih i naučnoistraživačkih institucija.

Skup ima poseban značaj jer je Konferencija od ove godine svrstana među najznačajnije naučne skupove u zemlji i klasifikovana kao međunarodni naučni skup od posebnog značaja prve kategorije, saopšteno je iz Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

"Time je dodatno potvrđen njen naučni kvalitet, međunarodna prepoznatljivost i značaj za razvoj savremene nauke i obrazovanja", napomenuli su iz Pedagoškog fakulteta.

Poseban značaj Konferencije ogleda se u povezivanju savremenih naučnih saznanja sa obrazovnom praksom, razmjeni međunarodnih iskustava i jačanju institucionalne i istraživačke saradnje.

U ovogodišnjem Zborniku sažetaka zastupljena su 164 rada, 267 različitih autora i koautora iz 28 zemalja Evrope i svijeta, a program obuhvata plenarna predavanja, tematske naučne sesije, onlajn sesije, poster-prezentacije i stručne sadržaje iz različitih oblasti nauke i obrazovanja.

Konferencija za novinare zakazana je za 9.40 časova u sali za sastanke Pedagoškog fakulteta, dok je svečano otvaranje ovog skupa predviđeno za 10.00 časova.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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