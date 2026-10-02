Spremite se za preokret vremena: Pogledajte kakve nas temperature čekaju

U Republici Srpskoj i FBiH danas se očekuje sunčano i toplo vrijeme, nakon vedrog, svježeg i lokalno prohladnog jutra sa sunčanim periodima tokom dana.

Ponegdje duž rijeka i po kotlinama u ranim jutarnjim časovima bila je prisutna prolazna magla, dok je u višim predjelima zabilježen i slab lokalni mraz.

Tokom dana preovladaće pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, uglavnom na zapadu zemlje. Duvaće slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, dok će u Hercegovini duvati umjeren i povremeno pojačan južni vjetar.

Maksimalne temperature do 27 stepeni

Iznad našeg regiona preovladava polje visokog vazdušnog pritiska pod uticajem prostranog anticiklona sa istoka Evrope, što donosi stabilne i prijatne vremenske prilike.

Maksimalna temperatura vazduha kretaće se od 22 do 27 stepeni, dok će u višim planinskim predjelima biti nešto svježije sa temperaturom od oko 18 stepeni. U Banjaluci se nakon vedrog i svježeg jutra tokom dana očekuje sunčano i toplo vrijeme sa maksimalnom temperaturom oko 25 stepeni.

Temperature izmjerene u 7 časova pokazuju da je najhladnije bilo u Višegradu i Han Pijesku sa svega dva stepena, u Bijeljini i Ribniku izmjerena su tri stepena, Novom Gradu četiri stepena, dok su Banjaluka, Bileća, Doboj i Prijedor imali pet stepeni. Najtoplije jutro zabilježeno je u Trebinju sa 13 stepeni.