U Francuskoj zatvoreno više od 400 srednjih škola zbog protesta

Autor:ATV redakcija
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Više od 400 srednjih škola u Francuskoj biće zatvoreno danas zbog nastavka protesta i blokada škola, saopštio je ministar prosvjete Eduar Žefre.
On je sinoć naveo da će u pojedinim školama nastava biti organizovana na daljinu, prenosi BFM TV.
Protesti srednjoškolaca, koji traže veća izdvajanja za obrazovanje, u četvrtak su prošireni i na univerzitete, a u više gradova zabilježeni su sukobi i materijalna šteta na školskim objektima.
(Tanjug)
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