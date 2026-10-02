U Francuskoj zatvoreno više od 400 srednjih škola zbog protesta

Više od 400 srednjih škola u Francuskoj biće zatvoreno danas zbog nastavka protesta i blokada škola, saopštio je ministar prosvjete Eduar Žefre.

On je sinoć naveo da će u pojedinim školama nastava biti organizovana na daljinu, prenosi BFM TV.

Protesti srednjoškolaca, koji traže veća izdvajanja za obrazovanje, u četvrtak su prošireni i na univerzitete, a u više gradova zabilježeni su sukobi i materijalna šteta na školskim objektima.

(Tanjug)