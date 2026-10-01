Nestalo gotovo 40 kilograma kokaina iz suda: Drogu zamijenili brašnom

Droga vrijedna oko 13,3 miliona dolara nestala je iz sudskog trezora u Fidžiju, a forenzička analiza pokazala je da je preostali materijal zamijenjen

Gotovo 40 kilograma kokaina nestalo je iz trezora Višeg suda u Suvi na Fidžiju, gdje je droga bila čuvana kao dokazni materijal u velikom predmetu trgovine narkoticima.

Slučaj je otkriven tokom inspekcije 15. septembra, kada su službenici utvrdili da nedostaje sedam od ukupno 39 paketa kokaina. Međutim, istraga je pokazala da problem nije bio samo u tih sedam paketa.

Forenzička ispitivanja preostalog dokaznog materijala pokazala su da više nijedan dio originalno zaplijenjenog kokaina nije ostao u sudskom depozitu. Droga je zamijenjena drugim materijalom, a prema navodima lokalnih medija, najveći dio zamjene činilo je brašno.

Kokain vrijedio 13,3 miliona dolara

Kokain je bio zaplijenjen u predmetu iz 2019. godine koji je uključivao državljanina Fidžija i Kanade Džošuu Aziza Rahmana.

Prema zvaničnim evidencijama, Rahman je osuđen zbog nezakonitog posjedovanja droge.

Vrijednost zaplijenjenog kokaina procijenjena je na oko 30 miliona fidžijskih dolara, odnosno približno 13,3 miliona američkih dolara.

Droga je u trezor Višeg suda smještena u martu 2021. godine, dok još nije utvrđeno kada je tačno ukradena.

Policija navodi da je testiranjem 2019. godine potvrđeno da je zaplijenjena supstanca zaista bila kokain.

Šest osoba pod istragom

Policija je identifikovala šest osoba od interesa koje su bile zaposlene u pravosudnom sistemu i imale pristup trezoru u kojem je čuvan dokazni materijal.

Jedna od tih osoba trenutno se nalazi izvan zemlje.

Komesar policije Fidžija Rusijate Tudravu rekao je da istraga nije ograničena samo na nestali kokain.

Policija sada ponovo provjerava i ostali dokazni materijal koji se čuva u sudu, uključujući zaplijenjeni novac.

- Forenzička ispitivanja sprovedena nad preostalim dokaznim materijalom pokazala su negativne rezultate u svim slučajevima - navela je policija u saopćenju.

Dodali su da je u dokaze „intervenisano i da je njima manipulisano“, zbog čega je istraga usmjerena na osobe koje su bile direktno zadužene za upravljanje dokaznim materijalom.

Opozicija traži odgovore

Nestanak kokaina izazvao je ozbiljna pitanja o sigurnosti pravosudnog sistema na Fidžiju.

Opozicioni političar Džon Usamate slučaj je komentarisao i u parlamentu.

- Zamjena kokaina brašnom, ili čime god da je zamijenjen, predstavlja tužnu optužnicu protiv onoga ko je za to odgovoran. Kako sada možete biti sigurni da je ono što se nalazi u svim tim dokaznim predmetima zaista ono za šta se tvrdi da jeste? - rekao je Usamate.

Ministar pravde Siromi Turaga izrazio je razočaranje i šok zbog slučaja, navodeći da vlasti rade na unapređenju sigurnosnih mjera i reviziji procedura u Višem sudu.

- Niko nije imun na ovo. Nijedan trag neće ostati neistražen. Svako ko bude proglašen krivim snosit će odgovornost - poručio je Turaga.

Kokain nestao i ranije

Ovo nije prvi slučaj nestanka zaplijenjene droge na Fidžiju.

Policija je u martu ove godine otkrila da je nestalo još 12 kilograma kokaina povezanog s drugim krivičnim predmetom.

Zbog toga su novinari tokom konferencije za medije pitali komesara policije zašto sigurnost nije dodatno pojačana nakon tog slučaja i da li je nova krađa mogla biti spriječena.

- Svi smo zabrinuti. Vlada je zabrinuta. I ja sam zabrinut zbog ovoga. Zato ulažemo maksimalne napore da istragu sprovedemo što je moguće brže - rekao je Tudravu.

Slučaj je dodatno skrenuo pažnju na problem krijumčarenja narkotika na Fidžiju, koji se posljednjih godina sve češće navodi kao tranzitna ruta za drogu namijenjenu tržištima Australije, Novog Zelanda i dijelova Azije, prenosi Euronjuz.