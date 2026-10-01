Novi poraz Srbije, Njemačka lako savladala "Orlove"

Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je od Njemačke na „Alijanc areni“ rezultatom 2:0 (1:0).

Ništa novo, Srbija je ponovo poražena. Ovoga puta u Minhenu od Klopove Njemačke koja nije igrala u najjačem sastavu. Bez glavnih zvijezda, sa skromnim Voltemadeom i kapitenom Seržom Gnabrijem, kao najvećom zvijezdom u Florijana Virca, koji u Liverpulu nikako da pokaže pun potencijal, ali je zato „plesao“ protiv Srbije.

Skromno izdanje Srbije, čiji je gol maestralno branio Đorđe Petrović. U prethodna dva meča prednost je dobio Vanja Milinković-Savić, a Đorđe je pokazao da Paunović i Srbija i te kako mogu da se stave u njegove ruke.

Nedeljković je bio desno, Eraković, Babić i Gudelj trojica štopera, a lijevo Filip Kostić.

Iznenadio je Paunović Nijemce i Srbiju odlukom da u startnih 11 uvrsti Džodića iz Almerije, ponovo je na klupi ostao Lazar Samardžić. Živković je bio desno, Tadić lijevo, a uz Džodića u sredini Maksimović.

Nizale su se šanse pred golom Petrovića od samog početka, ali Nijemci to nisu uspijevali da materijalizuju.

Na prvi gol čekalo se do 39. minuta kada je loptu zakucao pod prečku Bišof. Prethodno je pravu bravu u šesnaestercu Srbije imao Virc, koji je šutnuo špicem, a lopta se od stative odbila do Bišofa.

Mirovale su mreže do kraja prvog poluvremena. U nastavku, sve isto kao i na početku, Njemačka je napadala, Srbija se branila.

Virc je u 61. minutu udvostručio prednost Pancera. Efektan prijem, dribling i rutinska egzekucija u sam ugao Petrovićevog gola.

Koliko je Srbija bila inferiorna protiv kombinovanog sastava Njemačke, najbolje oslikava suv statistički podatak, koji kaže da su Nijemci uputili 32 šuta, naspram jednog udarca Srbije.

Posjed lopte čak 75 odsto u korist Nijemaca, dovoljno govori o nemoći Orlova da uopšte zaprijete Klopovoj četi.

Pokušao je Paunović da razmrda ekipu napravivši četvorostruku izmjenu u 67. minutu.

Izašli su Tadić, koji je kapitensku traku predao Kostiću, izašao je i Andrija Živković, Strahinja Eraković i Stefan Džodić, umjesto njih: Saša Lukić, Lazar Samardžić, Mihajlo Cvetković i Strahinja Pavlović.

Ništa se drastično nije promijenilo. Njemačka je napadala, Srbija se branila i čekala da norveški arbitar odsvira kraj.

Rutinska pobjeda Nijemaca, peti vezani poraz Orlova pod komandom Veljka Paunovića.

Novi meč Srbiju očekuje u nedjelju od 20 sati i 45 minuta protiv Holandije.

Grčka koju vodi Ivan Jovanović ispustila je 2:0 protiv Holandije (2:2), ali je sačuvala lidersku poziciju u našoj grupi sa sedam bodova. Srbija je posljednja bez bodova, Holandija ima pet, a Njemačka četiri boda, prenosi Sputnjik.