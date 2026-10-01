Blagojević: Izuzetni diplomatski potezi Dodika, svijetla budućnost odnosa sa Amerikom

Diplomatija koju predsjednik Milorad Dodik vodi sa Vašingtonom, Moskvom i Tel Avivom predstavlja povratak prirodnom savezništvu srpskog naroda sa Sjedinjenim Državama i Rusijom, kakvo je postojalo u oba svjetska rata, istakao je Rod Blagojević, bivši guverner Ilinoisa i saradnik američkog predsjednika Donalda Trampa.

"Ovo je genijalnost diplomatije koju Dodik i njegovi ljudi vode. Riječ je o izuzetnom diplomatskom potezu, posebno kada se uzme u obzir koliko je Srpska mala u odnosu na zemlje kojima se Dodik obratio", ocijenio je Blagojević.

Veoma značajnim je ocijenio i nedavni susret srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović sa šefom kabineta Bijele kuće Suzi Vajls.

"Ovo je važan korak u razvoju novih odnosa između SAD i Republike Srpske", rekao je Blagojević i dodao da SAD razvijaju snažne i dobre odnose sa srpskim narodom u BiH.

On je istakao da je sastanak sa Vajlsovom najvažniji sastanak koji Cvijanovićeva može da ima u Sjedinjenim Državama, osim sa predsjednikom Trampom.

"Taj sastanak je važniji od njenog sastanka sa državnim sekretarom Markom Rubiom ili sa bilo kim u Stejt departmentu, jer je Vajlsova na ulaznim vratima, na kapiji kod predsjednika Trampa. Zato je ovo ogroman napredak za Republiku Srpsku, za srpski narod na Balkanu, za srpski narod u BiH. I nadajmo se da se to nastavi", rekao je Blagojević.

Nastavak ovih napora i poboljšanja odnosa između Srpske i SAD, kaže Blagojević, veoma je dobro za srpski narod u Republici Srpskoj, za zaštitu njene autonomije, slobode, prava da slobodno ispovijeda svoju pravoslavnu vjeru i svih stvari koje su danas ugrožene od centralne vlasti u Sarajevu i EU.

Blagojević je istakao da je sve ovo dokaz da se pristup Vašingtona prema Republici Srpskoj definitivno promijenio, kao i da se sve to desilo za samo godinu i po.

"Bila je noć pod Bajdenom i nije bilo nade. Sada, pod predsjednikom Trampom, zbog sposobnosti Milorada Dodika da se snađe kroz lavirinte američke vlade i američke političke situacije, nije samo novi dan, već je budućnost veoma svijetla i puna nade", rekao je Blagojević za RTRS.

On je naglasio da je važno za Republiku Srpsku da ima američke političke ličnosti i glasove koji razumiju njenu poziciju i koji su spremni da direktno komuniciraju sa njenim predstavnicima.

"Ono što čujem u Vašingtonu govori mi da je ovo tek početak", istakao je Blagojević.