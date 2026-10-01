Dodik u Aleksandrovcu: Idemo zajedno u novu pobjedu, uz Savu Minića i Željku Cvijanović

Foto: X/Milorad Dodik

U Aleksandrovcu se najbolje vidi šta znače povjerenje i zajednički rad. SNSD ovdje pobjeđuje od 1996. godine, jer smo bili uz narod i radili za svoj kraj, poručio je lider SNSD-a Milorad Dodik.

"Hvala vam na podršci - idemo zajedno u novu pobjedu, uz Savu Minića i Željku Cvijanović!" navodi Dodik na Iksu. U Aleksandrovcu se najbolje vidi šta znače povjerenje i zajednički rad. SNSD ovdje pobjeđuje od 1996. godine, jer smo bili uz narod i radili za svoj kraj. Hvala vam na podršci - idemo zajedno u novu pobjedu, uz Savu Minića i Željku Cvijanović! pic.twitter.com/Msy1Gca5tF — Milorad Dodik (@MiloradDodik) October 1, 2026

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