Dodik u Aleksandrovcu: Idemo zajedno u novu pobjedu, uz Savu Minića i Željku Cvijanović

Autor:ATV redakcija
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U Aleksandrovcu se najbolje vidi šta znače povjerenje i zajednički rad. SNSD ovdje pobjeđuje od 1996. godine, jer smo bili uz narod i radili za svoj kraj, poručio je lider SNSD-a Milorad Dodik.
"Hvala vam na podršci - idemo zajedno u novu pobjedu, uz Savu Minića i Željku Cvijanović!" navodi Dodik na Iksu.
U Aleksandrovcu se najbolje vidi šta znače povjerenje i zajednički rad. SNSD ovdje pobjeđuje od 1996. godine, jer smo bili uz narod i radili za svoj kraj. Hvala vam na podršci - idemo zajedno u novu pobjedu, uz Savu Minića i Željku Cvijanović! pic.twitter.com/Msy1Gca5tF— Milorad Dodik (@MiloradDodik) October 1, 2026
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