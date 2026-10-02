Ne ignorišite ove promjene na licu: Mogu biti znak upozorenja za infarkt i šlog

Autor:ATV redakcija
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Žućkaste naslage oko očiju nisu samo estetski nedostatak već mogu nagovijestiti ozbiljne zdravstvene probleme kao što su infarkt i moždani udar.
Novo istraživanje ukazuje na to da ove specifične promjene na kapcima služe kao rani znak upozorenja za kardiovaskularna oboljenja.
Za najveći broj kardiovaskularnih komplikacija odgovorna je ateroskleroza proces u kome dolazi do nakupljanja masnoća unutar arterija, čime se otežava normalna cirkulacija. Budući da se ovo stanje godinama razvija tiho i bez jasnih pokazatelja, naučnici nastoje da identifikuju rane vidljive znake koji bi ukazali na opasnost prije nego što nastupe teške posljedice.
Studija objavljena u stručnom časopisu „Ateroskleroza“ usmjerila se na ksantelazmu — specifične žućkaste tvorevine na kapcima. One se formiraju kada se imunske ćelije prekriju naslagama holesterola i drugih masnoća. Iako je ova pojava često praćena povišenim nivoom masnoća u krvi, to nije uvijek pravilo.
S obzirom na to da taloženje masti igra ključnu ulogu i u oštećenju krvnih sudova, stručnjaci sa Univerziteta Stenford analizirali su da li ksantelazma direktno nagovještava veće šanse za nastanak srčanih i moždanih oboljenja.
Analiza je obuhvatila zdravstvene kartone 17.925 pacijenata kojima je dijagnostikovana ksantelazma, uz jednak broj ispitanika u kontrolnoj grupi. Rezultati tokom prve godine praćenja pokazali su jasne razlike:
Zabilježen je kod jedan odsto osoba sa naslagama na kapcima, u poređenju sa 0,35 odsto među onima koji ih nemaju.
Pogođeno je 0,95 odsto pacijenata sa ksantelazmom, naspram 0,3 odsto u kontrolnoj grupi.
Takozvani „mini-moždani udar“ imalo je 0,6 odsto osoba sa ovim promjenama, u odnosu na 0,19 odsto iz kontrolne grupe.
„Iako su ukupni procenti relativno niski, rizik je kod osoba sa ksantelazmom bio višestruko uvećan. Iako se ta razlika smanjivala s vremenom, povećana opasnost ostala je uočljiva i nakon pet i deset godina praćenja. Zbog toga autori studije naglašavaju da bi pojava ovih mrlja mogla da posluži kao koristan pokazatelj za pravovremeni preventivni pregled“, prenosi Sciencealert.com.
Zanimljiv nalaz istraživanja jeste da je rizik bio povišen čak i kod onih pacijenata sa ksantelazmom koji su imali potpuno uredne nivoe holesterola. To implicira da visok nivo masnoća u krvi nije jedini uzrok ove povezanosti.
Sama ksantelazma ne predstavlja direktnu opasnost po oko ili zdravlje, niti uzrokuje infarkt sama po sebi. Međutim, ona funkcioniše kao vidljivi indikator da u organizmu postoje drugi, još uvijek neprepoznati faktori rizika. Podvrgavanje redovnim zdravstvenim kontrolama, uz mjerenje krvnog pritiska i provjere stanja krvnih sudova, omogućava da se potencijalni problemi uoče na vrijeme.
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