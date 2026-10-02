Putin: Bombardovanje Jugoslavije pokrenulo preokret ka vladavini sile

Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da je vojna operacija NATO-a u SR Jugoslaviji 1999. godine normalizovala upotrebu sile i dovela do njene dominacije u svjetskoj politici.

"Kako je sve počelo? Napadom NATO-a na Jugoslaviju. Da, postojao je težak unutrašnji sukob. Ali da li je bilo apsolutno neophodno započeti vojnu operaciju na teritoriji nezavisne države u srcu Evrope bez odobrenja Savjeta bezbjednosti UN? Da li je bilo neophodno bombardovati glavni grad, Beograd?", upitao je Putin.

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On je, na plenarnoj sjednici 23. godišnjeg sastanka Međunarodnog diskusionog kluba "Valdaj", naglasio da je svaki naredni potez Zapada bio politika sile, što je mnoge zemlje navelo da UN ne smatraju ozbiljnom organizacijom, zbog neefikasnosti, prenosi "Srna".

"Svaki naredni korak imao je oblik pritiska - bilo vojnog, ekonomskog ili finansijskog. Sve je to dijalog sa pozicije sile", naveo je Putin, govoreći o dugoročnim posljedicama NATO bombardovanja Jugoslavije.