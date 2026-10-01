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Pas ugrizao dijete za nogu: Životinja bila na povocu, ali nije imala brnjicu

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01.10.2026 13:15

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Животиња пас
Foto: pexels/ Chirag Captures

U Kopru je došlo do incidenta u kojem je pas ugrizao dijete za nogu, saopštila je Policijska uprava Koper, a prenosi portal Delo.si.

Prema navodima policije, dijete je prolazilo pored psa vozeći se na guralici, kada je životinja iznenada skočila prema njemu. Pas je tom prilikom dijete ugrizao dva puta za nogu.

Životinja je bila na povocu, ali nije imala brnjicu. Policija je nakon incidenta intervenisala i vlasnici psa izdala prekršajni nalog zbog kršenja propisa.

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O slučaju će biti obaviještena i Uprava Republike Slovenije za bezbejdnu hranu, veterinarstvo i zaštitu bilja, kojoj će policija proslijediti zvanični izvještaj.

Za sada nema više informacija o stepenu povreda djeteta, kao ni o tome da li će protiv vlasnice biti preduzete dodatne mjere.

(Telegraf.rs)

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Slovenija

pas

Dijete

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