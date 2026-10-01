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Anđela Veštica osuđena zbog ucjene: Evo šta je uradila poznata starleta

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01.10.2026 13:00

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Анђела Вјештица
Foto: Instagram

Starleta Anđela Mitkovski, poznatija kao Anđela Veštica, započela je izdržavanje zatvorske kazne, a nedavno joj je stavljena i elektronska nanogica.

Iako se nedavno javno oglasila i objavila fotografiju sa nanogicom, tada nije željela da otkriva tačne razloge zbog kojih je završila u kućnom pritvoru.

Kako se u međuvremenu saznalo, iza svega stoji presuda za pokušaj ucjene. Sud je još 2023. godine donio odluku kojom je proglašena krivom, a sada je kazna i zvanično stupila na snagu.

Nanogica poddrazumijeva da će naredna tri mjeseca provesti u svom domu pod elektronskim nadzorom, bez prava da napušta stan bez prethodnog odobrenja suda.

Pravila kućnog zatvora i raniji sukobi sa zakonom

Kao i svi drugi osuđenici u Srbiji koji kaznu služe u svom domu, starleta ima pravo da u određeno vrijeme napusti stan, odnosno ima pravo svakoga dana na dnevnu šetnju i boravak van kuće.

Inače, ovo nije prvi sukob sa zakonom ove starlete.

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Ona je i godinu dana prije kazne za pokušaj ucene bila osuđena, ali na uslovnu kaznu od tri mjeseca sa rokom provere od godinu dana pred sudom u Staroj Pazovi i to zbog ugrožavanja sigurnosti, prenosi Telegraf.

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Tagovi :

starleta

Anđela Mitkovski

presuda

Anđela Veštica

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