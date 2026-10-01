Bitno: Trgovska gora

„Bitno” večeras u 21 čas i 9 minuta o Trgovskoj gori.

Za „Bitno” govore: Ljiljana Stanišljević, načelnik od‌jeljenja za procjenu uticaja na životnu sredinu i ekološke dozvole, Borislav Bojić, koordinator Pravnog i ekspertskog tima BIH za Trgovsku goru, Nemanja Galić, član Ekspertskog tima BiH za Trgovsku goru i Mario Crnković, Udruženje građana „Green Team”, Novi Grad

Format „Bitno” otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju „Bitno” uređuje i vodi Ines Đanković.

„Bitno” od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.