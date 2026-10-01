Bitno: Trgovska gora

Izvor:
ATV
Komentari:0
„Bitno” večeras u 21 čas i 9 minuta o Trgovskoj gori.
Za „Bitno” govore: Ljiljana Stanišljević, načelnik odjeljenja za procjenu uticaja na životnu sredinu i ekološke dozvole, Borislav Bojić, koordinator Pravnog i ekspertskog tima BIH za Trgovsku goru, Nemanja Galić, član Ekspertskog tima BiH za Trgovsku goru i Mario Crnković, Udruženje građana „Green Team”, Novi Grad
Format „Bitno” otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.
Emisiju „Bitno” uređuje i vodi Ines Đanković.
„Bitno” od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
23
01
22
52
22
43
22
41
22
32
Trenutno na programu