U prvom planu: Milorad Dodik

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U specijalnom izdanju esmije „U prvom planu” gost je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

„U prvom planu” odabranim sagovornicima daje priliku da kažu svoje mišljenje i stavove o važnim društveno-političkim temama, te da kroz dinamičan i otvoren razgovor, odgovore na pitanja u žiži javnosti, i pregled aktuelnih dešavanja, otkrivaju istine, činjenice i donose zaključke. Emisiju uređuje i vodi Dragana Rajić. Specijal „U prvom planu” petak u 20 časova i 10 minuta.



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