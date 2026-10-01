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U prvom planu: Milorad Dodik

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Izvor:

ATV

01.10.2026 13:24
У првом плану: Милорад Додик
Foto: atv

U specijalnom izdanju esmije „U prvom planu” gost je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

„U prvom planu” odabranim sagovornicima daje priliku da kažu svoje mišljenje i stavove o važnim društveno-političkim temama, te da kroz dinamičan i otvoren razgovor, odgovore na pitanja u žiži javnosti, i pregled aktuelnih dešavanja, otkrivaju istine, činjenice i donose zaključke.

Emisiju uređuje i vodi Dragana Rajić.

Specijal „U prvom planu” petak u 20 časova i 10 minuta.

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ATV

Milorad Dodik

Dragana Rajić

U prvom planu

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