Tajna zdrave kose: Kako jaja i jogurt pomažu protiv peruti

Jaja i jogurt protiv peruti preporučuju se generacijama, a ove dvije namirnice većina ljudi već ima u frižideru.

Zašto mnogi miješaju jaja i jogurt za kosu? Otkrijte tajne domaće maske protiv peruti!

Ipak, mnogima domaća maska ne donese ono što očekuju, a nekad završi i grudvicama u kosi. Razlog su najčešće dvije jednostavne greške koje se lako mogu izbjeći.

Kako jaja i jogurt zaista djeluju na vlasište u borbi protiv peruti?

Jogurt sadrži mliječnu kiselinu, pa može blago da omekša suve ljuspice i olakša njihovo uklanjanje. Žumance sadrži masti i lecitin, zbog čega se koristi u domaćim maskama za njegu suve kože i kose.

Ova kombinacija je prikladnija za blagu, suvu perut. Ako su ljuspice masne i žućkaste, vlasište jako svrbi ili je crveno, domaća maska vjerovatno neće riješiti problem.

Recept za savršenu masku: Izbjegnite grudvice u kosi!

Za kratku do srednju kosu dovoljno je:

- 1 cijelo jaje (ili samo žumance za suvu kosu)

- Pola šolje običnog jogurta (bez aditiva)

Sve dobro umutite viljuškom dok smjesa ne postane glatka. Nanesite je prstima direktno na vlasište, dio po dio, pa nježno izmasirajte. Ostavite 20 do 30 minuta.

Prva greška je vruća voda. Masku treba isprati mlakom vodom, jer se jaje na visokoj temperaturi može zgrušati i ostaviti neprijatne komadiće u kosi. Poslije toga operite kosu blagim šamponom.

Koliko često treba koristiti ovu domaću masku?

Dovoljno je jednom nedjeljno. Češće nanošenje nije potrebno, posebno ako vam se kosa brzo masti ili je vlasište osjetljivo.

Ako želite da vidite da li vam ova domaća njega prija, koristite je nekoliko nedjelja i pratite kako vlasište reaguje. Ako se perut ne smanjuje ili se pogoršava, bolje je potražiti drugi način njege.

Kada domaća maska od jaja i jogurta nije rješenje?

Ako se pojave jako crveno vlasište, uporan svrab, masne žućkaste ljuspice ili promjene i oko obrva i nosa, uzrok može biti seborejični dermatitis. U tom slučaju kućna maska nije zamjena za odgovarajući tretman.

Ako perut dugo traje uprkos njezi, ako se pojave ranice, kraste ili primjetan gubitak kose, najbolje je obratiti se dermatologu.

Jaja i jogurt mogu biti jednostavna domaća njega za blagu suvu perut, ali nisu univerzalno rješenje za svako stanje vlasišta, prenosi Krstarica.