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Preminula poznata doktorka iz BiH

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01.10.2026 14:33

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Сенада Мехаџић
Foto: Privatna arhiva

Velika tuga pogodila je Sarajevo nakon vijesti o smrti prim. mr. sci. dr Senade Mehadžić, dugogodišnje doktorice specijaliste pedijatrije i subspecijaliste pedijatrijske hematoonkologije, koja je svoj profesionalni život posvetila liječenju djece.

Od doktorke Mehadžić oprostili su se i iz Udruženja "Srce za djecu oboljelu od raka", ističući njen stručni rad, profesionalnost i posvećenost najmlađim pacijentima.

"Nema riječi da izrazimo tugu radi odlaska i gubitka naše sjajne dr Mehadžić", naveli su iz Udruženja, dodajući da će je pamtiti kao vrhunskog stručnjaka i doktorku koja je liječila stotine njihove djece.

Posebno su istakli njen odnos prema poslu i pacijentima, navodeći da je uvijek odgovorno obavljala svoj posao i da joj je dobrobit djeteta bila na prvom mjestu.

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Hronika

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Dr Senada Mehadžić bila je dugogodišnja ljekarka Pedijatrijske klinike Univerzitetskog kliničkog centra u Sarajevu. Specijalizaciju iz pedijatrije završila je 2000. godine, a subspecijalizaciju iz hematoonkologije 2014. godine. Bila je i dio stručnog tima koji je učestvovao u prvoj autolognoj transplantaciji matičnih ćelija u Bosni i Hercegovini.

"Nedostajaće nam Vaš osmijeh i sve ono što ste bili", poručili su iz Udruženja 'Srce za djecu oboljelu od raka' opraštajući se od doktorice koja je veliki dio svog života posvetila liječenju i dobrobiti djece.

(Radiosarajevo)

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Sarajevo

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