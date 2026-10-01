Kakvo nas vrijeme očekuje prvog dana oktobra?

Autor:ATV redakcija
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U Republici Srpskoj i FBiH danas će biti pretežno sunčano i toplo, uz malu oblačnost.
Duvaće slab do umjeren vjetar, lokalno i pojačan istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini južni, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Zdravlje
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Dnevna temperatura vazduha biće od 22 do 27, a u višim predjelima od 18 stepeni Celzijusovih.
Jutros je pretežno vedro, a po kotlinama i uz riječne tokove ima magle.
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