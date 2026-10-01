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Kakvo nas vrijeme očekuje prvog dana oktobra?

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01.10.2026 08:30

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Језеро у шуми
Foto: Pixabay/jplenio

U Republici Srpskoj i FBiH danas će biti pretežno sunčano i toplo, uz malu oblačnost.

Duvaće slab do umjeren vjetar, lokalno i pojačan istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini južni, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

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Dnevna temperatura vazduha biće od 22 do 27, a u višim predjelima od 18 stepeni Celzijusovih.

Jutros je pretežno vedro, a po kotlinama i uz riječne tokove ima magle.

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