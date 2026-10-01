Počinje nova akademska godina na univerzitetima u Srpskoj

Autor:ATV redakcija
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Na javnim univerzitetima u Srpskoj danas počinje nova akademska godina, a za oko 3.700 brucoša to je ulazak u važno životno poglavlje i prilika da zakorače u svijet visokog obrazovanja.
Nastava danas počinje i za studente prvog ciklusa studija, kao i studente viših godina drugog i trećeg ciklusa.
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