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Počinje nova akademska godina na univerzitetima u Srpskoj

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01.10.2026 07:21

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Студенти
Foto: ATV

Na javnim univerzitetima u Srpskoj danas počinje nova akademska godina, a za oko 3.700 brucoša to je ulazak u važno životno poglavlje i prilika da zakorače u svijet visokog obrazovanja.

Nastava danas počinje i za studente prvog ciklusa studija, kao i studente viših godina drugog i trećeg ciklusa.

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