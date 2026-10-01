Broj oboljelih od opasnog virusa u porastu: Ljekari upozoravaju na ove simptome

Virus Zapadnog Nila ne jenjava - broj oboljelih u Srbiji porastao je na 53, a čak 49 pacijenata razvilo je neuroinvazivni oblik bolesti. Najviše slučajeva registrovano je u Beogradu, a među oboljelima je više muškaraca.

Istovremeno se šire i respiratorne infekcije, dok ljekari upozoravaju na oprez i preporučuju vakcinaciju protiv sezonskog gripa.

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Zašto virus kod tolikog broja pacijenata izaziva tešku kliničku sliku i ko je najugroženiji analizirala je primarijus opšte prakse dr Biserka Obradović, Medigroup.

- Pa, to je normalna situacija. Znamo da je vektor, odnosno prenosilac virusa Zapadnog Nila, naš domaći komarac Culex pipiens, koga ima od maja do novembra, što znači da smo u tom periodu svi mi ugroženi. Međutim, od 100 odsto inficiranih, 80 odsto prođe neprimjećeno, a samo kod 20 odsto otkrijemo da se radi o virusu Zapadnog Nila. Ove godine imamo do sada 53 osobe kod kojih je otkrivena infekcija virusom Zapadnog Nila, od toga 49 osoba sa nekim neurološkim tegobama - rekla je Obradović.

Ovo su najugroženije grupe

Dr Obradović savjetovala je građanima da tokom sezone komaraca preduzmu nekoliko jednostavnih mjera zaštite.

- Nećete vjerovati, ali prosjek godina starosti je 66,1 godina. To znači da se virus Zapadnog Nila otkriva kod osoba u poznim godinama i kod onih koji imaju znatno smanjen imunitet. Tako da treba raditi na jačanju imuniteta i, naravno, osobe koje imaju deficit imunog odgovora, kao i osobe u poznim godinama, moraju da vode računa i da se čuvaju od komaraca. A to će uraditi tako što, prvo, ako idu u sredine gdje ima komaraca, treba da nose odjeću dugih rukava i duge nogavice, i to svijetlih boja. Na prozorima treba postaviti mreže, takozvane komarnike, kao i na vratima terasa. Oni koji imaju dvorište, cvijeće i saksije treba često da mijenjaju vodu u posudama u kojima drže vodu za životinje, ako se one nalaze napolju, jer znamo da su takva mjesta stanište za komarce. I, naravno, ako idemo tamo gdje ima komaraca, a volimo da budemo pored rijeke, u šumi i svuda gdje ih ima, treba namazati površine tijela, pogotovo one koje su ogoljele, nekim repelentom protiv insekata, odnosno protiv komaraca - za Kurir televiziju, upozorila je dr Obradović.

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Simptomi virusa Zapadnog Nila

Kako su ljekari ranije objašnjavali , simptomi virusa Zapadnog Nila najčešće su blagi i mogu se javiti između 3 i 14 dana nakon uboda zaraženog komarca.

Kod oko 20 odsto zaraženih javljaju se povišena temperatura, glavobolja, bolovi u mišićima i zglobovima, mučnina, povraćanje, otok limfnih žlijezda i osip na koži, a tegobe uglavnom prolaze same od sebe za nekoliko dana. Kod manje od jednog odsto zaraženih virus može zahvatiti centralni nervni sistem i izazvati teže simptome, poput: visoke temperature, jake i uporne glavobolje, ukočenosti vrata, zbunjenosti, tremora, konvulzija, slabosti mišića ili paralize. Kod pojave ozbiljnih neuroloških simptoma potrebno je odmah potražiti ljekarsku pomoć.