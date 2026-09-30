Logo

Uhapšen Andrej Blagojev, sumnja se da je došao u Grčku zbog plaćenog ubistva

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
30.09.2026 20:28

Komentari:

0
Најновија, ударна вијест
Foto: ATV

Andrej Blagojev, pripadnik takozvanog Vračarskog klana, koji je danas uhapšen u Grčkoj, navodno se spremao da izvrši likvidaciju u tom zemlji, prenose lokalni mediji!

Kako navodi portal Protothema, pripadnici direkcije za organizovani kriminal uhapsili su Blagojeva (23) u restoranu na plaži u Solunu.

Policijski službenici su ga zaustavili i stavili mu lisice dok su ujedno privedene još tri osobe.

Izvori iz grčke policije navode za portal da je Blagojev prešao grčku granicu 26. septembra i da je njegovo prisustvo u zemlji direktno povezano sa unapred planiranim napadom.

Бил Гејтс-10042026

Svijet

Bil Gejts ponovo plaši svijet: Ovo je najveća opasnost od koja ga uznemirava

Blagojev se inače nalazio na crvenoj međunarodnoj potjernici zbog pljačke dok ga srpske vlasti sumnjiče i za ubistva, otmice i paljenje i bacanje bombi na lokale u Beogradu.

Akcija hapšenja izvedena je zahvaljujući operativnom radu Uprave kriminalističke policije, Uprave za tehniku MUP Republike Srbije, BIA i PU za grad Beograd i njihovim grčkim kolegama.

(Telegraf)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Andrej Blagojev

hapšenje

Grčka

vračarski klan

Komentari (0)

Pročitajte više

Трговска гора

Region

Delegacija BiH pozvana na sjednicu stručne komisije pro forme

4 h

0
Мигранти

BiH

Migrantska ruta kroz BiH ponovo najaktivnija

4 h

0
Избори 2026

BiH

Moguće ponavljanje ili poništavanje izbora?

4 h

3
Застава с љиљанима

BiH

Uklonili grb Nemanjića, sad bi ljiljanima mahali po Banjaluci

4 h

0

Više iz rubrike

"Причаћемо унуцима да је ту била вода": Грађани бијесни, пресушило једно од најљепших језера

Srbija

"Pričaćemo unucima da je tu bila voda": Građani bijesni, presušilo jedno od najljepših jezera

5 h

0
Српски метеоролог најавио 40 ледених дана

Srbija

Srpski meteorolog najavio 40 ledenih dana

10 h

0
Судар код Шимановаца

Srbija

Sedam povrijeđenih: Prve fotografije sa mjesta lančanog sudara

10 h

0
Полиција Србија

Srbija

Sedam povrijeđenih, u nesreći učestvovalo 14 vozila

12 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

01

Cvijanović: Konaković je nevjerovatno besmislen i promašen tip

23

00

Dodik: Minić i Cvijanovićeva znaju kako da se bore za interese Srpske

22

32

Mirhad Čehić iz BiH ubijen na buvljaku u Americi

22

31

Finale Svesrpskog kupa: Partizan odbranio pehar

22

21

Dodik: Do 2030. godine biće osam milijardi investicija u Republici Srpskoj

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima