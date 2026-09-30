Uhapšen Andrej Blagojev, sumnja se da je došao u Grčku zbog plaćenog ubistva

Andrej Blagojev, pripadnik takozvanog Vračarskog klana, koji je danas uhapšen u Grčkoj, navodno se spremao da izvrši likvidaciju u tom zemlji, prenose lokalni mediji!

Kako navodi portal Protothema, pripadnici direkcije za organizovani kriminal uhapsili su Blagojeva (23) u restoranu na plaži u Solunu.

Policijski službenici su ga zaustavili i stavili mu lisice dok su ujedno privedene još tri osobe.

Izvori iz grčke policije navode za portal da je Blagojev prešao grčku granicu 26. septembra i da je njegovo prisustvo u zemlji direktno povezano sa unapred planiranim napadom.

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Blagojev se inače nalazio na crvenoj međunarodnoj potjernici zbog pljačke dok ga srpske vlasti sumnjiče i za ubistva, otmice i paljenje i bacanje bombi na lokale u Beogradu.

Akcija hapšenja izvedena je zahvaljujući operativnom radu Uprave kriminalističke policije, Uprave za tehniku MUP Republike Srbije, BIA i PU za grad Beograd i njihovim grčkim kolegama.

(Telegraf)