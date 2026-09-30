Obračun romskih porodica: Tukli se Rikardo, Dibran, Ramiz i mnogi drugi

Na jučerašnjem obilježavanju Dana grada Trilja potukle su se dvije romske porodice koje su u grad stigle iz Sunje i Vinkovaca kako bi radile na štandovima.

Nakon sukoba intervenisala je policija, koja je učesnike odvela u stanicu radi kriminalističke obrade. Petoro ih je završilo na Opštinskom prekršajnom sudu, dok su trojica predata pritvorskom nadzorniku zbog krivičnog djela nasilničkog ponašanja. U slučaju jedne učesnice presuda je već donesena, javlja Dalmatinski portal.

Enes držao šipku, Rikardo zamahivao šakom

U sukobu su učestvovale dvije generacije članova romskih porodica. Najmlađi među njima, 19-godišnji Rikardo S. i 27-godišnji Enes G., privedeni su zbog prekršaja iz članova 6. i 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Policija je za obojicu zatražila zadržavanje u trajanju od 15 dana, kao i kazne od 20, odnosno 30 dana zatvora.

Enes se tereti da je držao šipku s namjerom da njome udari Rikarda, te da ga je udario nogom u stomak. Rikardo je, s druge strane, optužen da je zamahivao šakom pokušavajući da udari Enesa i ostale učesnike sukoba, Enesovu stariju braću Edina, Ahmeta i Mensura.

Edin, Ahmet i Mensur predati su pritvorskom nadzorniku uz krivičnu prijavu za nasilničko ponašanje na štetu Rikarda S. i njegovog oca Dibrana C. Rikardo je prilikom iznošenja odbrane izjavio da je vikao jer su mu udarili oca, te je tvrdio da nikoga nije udario. Enes je rekao da je šipku uzeo od Edina jer je želio da smiri situaciju.

Adem optužen da je šakom udario Dibrana

Na sud su privedeni i očevi obje porodice. Adem G. optužen je da je šakom udario Dibrana C. u glavu, nakon što mu je Dibran na romskom jeziku opsovao majku. Adem je rekao da je došao da smiri sukob, ali da ga je Dibran uvrijedio spominjanjem njegove majke, koja je preminula prije 14 godina, navodi Dalmatinski portal.

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Dibran je negirao da je uvredu uputio Ademu. Tvrdio je da je to rekao jednom od ostalih učesnika tuče. Policija je i za njih dvojicu zatražila zadržavanje od 15 dana, te kazne od po 30 dana zatvora.

Donesena presuda protiv Ramize

Sud u Sinju u međuvremenu je donio presudu i protiv Ramize S., Rikardove majke i supruge Dibrana C. Za prekršaj iz člana 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira kažnjena je sa 500 evra.

Prema optužnom prijedlogu, Ramiza je vrijeđala Edina G. dok je policajac uzimao izjave.

„Ti mali balavče, đubre jedno. Tučeš mi muža i dijete. Kako te nije sram?“, rekla mu je.

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Nakon toga uzela je poklopac s lonca i bacila ga prema Edinu, ali ga nije pogodila.

Ramiza je sve priznala. Objasnila je da se uzrujala nakon što je vidjela da su joj muž i sin bili pretučeni i krvavi.

(Indeks)