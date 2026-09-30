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Još troje državljana BiH na Trampovoj "crnoj listi"

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30.09.2026 21:40

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Још троје држављана БиХ на Трамповој "црној листи"
Foto: DHS

Ministarstvo domovinske bezbjednosti SAD ažuriralo je statistiku uhapšenih državljana drugih zemalja koji su u Americi optuženi za teška krivična djela, a među novim imenima na listi nalazi se i troje državljana Bosne i Hercegovine.

U posljednjim akcijama američke Službe za imigraciju i carine (Immigration and Customs Enforcement – ICE) i Granične patrole SAD uhapšeni su Redžo Beganović, Sanela Husejnović i Jasmina Kolaković.

Beganović je uhapšen u gradu Bouling Grin, u saveznoj državi Kentaki, a tereti se za krađu u prodavnici.

Husejnović je ICE uhapsio takođe u Bouling Grinu, a na teret joj se stavlja primanje ukradene imovine.

Kolakovićeva je uhapšena u Džeksonvilu, u saveznoj državi Florida, a tereti se za krivično djelo prevare izdavanjem čeka bez pokrića.

Ranije se na ovoj „crnoj listi“ našlo 26 državljana Bosne i Hercegovine.

Riječ je o Danijelu Puhariću, Denisu Šečiću, Semiru Mustafiću, Denisi Omerović, Brankici Janković, Arminu Smajloviću, Jetonu Bitićiju, Admiru Veli, Safetu Avdulahaju, Demiru Keci, Gordani Juhić, Mirdalu Lipljancu, Adnanu Sinanoviću, Kemalu Dugaliću, Erminu Sariću, Denisi Alimanović, Hati Sarić, Enesu Đuriću, Omeru Karahodžiću, Danijelu Boškoviću, Omaru Deronjiću, Denisu Veliću, Goranu Ristiću, Toniju Balijagiću, Harisu Karajiću i Muji Avdiću.

(Kliks)

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Tagovi :

SAD

Crna lista

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